Muere niño peregrino que iba a celebrar a la Virgen de Guadalupe

Lo que parecía un paseo para festejar un aniversario más de la Virgen de Guadalupe, terminó en tragedia para un grupo de peregrinos que sufrieron el fallecimiento de un pequeño de siete años. Este 12 de diciembre se conmemora a la Virgen de Guadalupe. Por ello, diversas personas de México, donde, según se narra, se llevó a cabo la aparición de la también llamada Morenita del Tepeyac, la celebran en su día. Así, hacen diversos recorridos para ir a rendirle tributo. Desafortunadamente, para un grupo de peregrinos la experiencia fue amarga, debido a que un pequeño murió en camino a dicho recinto. Esta situación se llevó a cabo en calles de la colonia Quinta María del municipio de Veracruz, México. El pequeño de tan solo siete años viajaba, junto con sus familiares, en un autobús para asistir a la festividad religiosa. Según reportan medios de comunicación locales, el menor sacó la cabeza por una de las ventanas; en ese momento el conductor del vehículo se acercó mucho a la banqueta, provocando que el menor se golpeara la cabeza contra un poste. El impacto fue tan intenso que el niño salió proyectado del camión y murió al instante. De acuerdo con testigos, el chofer del camión marcado con el número económico 2617 de la ruta Infonavit Buenavista huyó de la zona abandonando la unidad. Se menciona que manejaba a exceso de velocidad. Emergency Police car Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cuerpo del chiquillo quedó en los asientos traseros del camión. Los servicios de emergencia acudieron para brindar auxilio, pero el nene no presentaba signos vitales al momento de su llegada. Posteriormente, llegó personal de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para iniciar los primeros pasos y acordonar el lugar. Posteriormente, llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Policía Ministerial y Servicios Periciales; los cuales, ordenaron el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera la familia deberá solicitar el cuerpo.

