Muere niño de 3 años encerrado en un carro: al parecer su papá olvidó llevarlo a la guardería El menor Oliver Dill, de 3 años, fue encontrado en el interior del vehículo por su padre, quien al parecer olvidó llevarlo a la guardería. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Un niño de 3 años originario de Indiana murió trágicamente luego de que su padre lo encontrara dentro de su auto luego de permanecer encerrado ahí durante horas luego de que el hombre aparentemente olvidara llevar a su niño a la guardería. Según reportes de la oficina del aguacil del condado de Vanderburgh hacia las 1:45 p.m. de este martes se recibió una llamada de emergencia para reportar que un niño había quedado encerrado dentro de un carro desde la mañana. Andrew Dill, padre del niño Oliver Dill, explicó a la policía que encontró a su hijo inconsciente cuando fue a recoger su carro. Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron al menor desfallecido y a pesar de que le brindaron primeros auxilios el menor falleció. “Cuando iba de camino ahí la temperatura en mi carro decía 90 grados”, explicó Jason Ashworth, alguacil en jefe del condado de Vanderburgh a WFIE-New 14, en Indiana. “Así que estoy seguro que la temperatura en el interior del carro sobrepasó los 100 grados”. El vehículo estaba aparcado en un lote de University of Southern Indiana, donde Dill trabaja como profesor adjunto de contabilidad. El hombre tenía que haber dejado a su hijo en el Children’s Learning Center (CLC, pos sus siglas en inglés) que también se encuentra en el campus escolar, sin embargo, al parecer se olvidó de hacerlo. “The Children’s Learning Center estará cerrado mañana, 10 de julio, y estamos estudiando [la posibilidad] de reabrir más tarde esta semana”, se dijo en un mensaje oficial. “Ahora mismo estamos apoyando a aquellos individuos que fueron profundamente afectados por esta tragedia”. Por su parte, Ronald S. Rochon, presidente de dicha universidad emitió sus condolencias por redes expresando su solidaridad con la familia y tristeza por lo ocurrido. “Como padre y presidente de University of Southern Indiana me encuentro profundamente triste al informarles sobre la trágica muerte de un niño muy joven que murió a resultas de haber sido olvidado en uno de los estacionamientos de nuestro campus. mandamos nuestras más profundas condolencias a la familia de este menor”. Dave Weddings, sheriff del condado, informó que hasta este momento no se han producido arrestos por la muerte del niño. El caso será revisado por la oficina del fiscal en Vanderburgh. La muerte de Oliver Dill ocurre a semanas de que otros niños fallecieran en circunstancias similares. En mayo la niña Joseline Eichelberger , de 11 meses, falleció en St. Louis, Missouri, luego de quedarse encerrada en el carro de sus padres por más de 16 horas. Un mes después la policía del condado de Butler, en Kansas confirmó la muerte de una bebé de 3 meses por un caso parecido. “Obviamente los padres necesitan estar al pendiente”, puntualiza Ashworth. “[Hay que] asegurarse de checar dos veces en sus carros antes de salir de ellos”. Advertisement EDIT POST

