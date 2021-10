Muere niño de tres años tras ser atacado por un perro que su familia acababa de adoptar El pequeño falleció en Oklahoma luego del salvaje ataque ocurrido mientras jugaba con su mascota en el jardín. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir James McNeelis James McNeelis | Credit: GoFundMe James McNeelis, un niñito de solo 3 añitos, falleció en Oklahoma luego de ser salvajemente atacado por un perro que su familia acababa de adoptar hacía solo tres semanas. Los hechos ocurrieron el miércoles pasado hacia las 7:20 p.m., mientras el menor jugaba con su nueva mascota en el jardín de su vivienda, ubicada en Kiefer, Oklahoma. De acuerdo con un reporte de la oficina del alguacil del condado de Creek, las autoridades recibieron una llamada de urgencia reportando que la víctima estaba desaparecida. "A los pocos momentos, cuando los oficiales llegaron al sitio uno de los integrantes de la familia localizó al niño en la propiedad", se dijo en un comunicado oficial. "El fallecimiento del menor fue anunciado aproximadamente a las 7:35 p.m.", es decir, a los pocos minutos de que los oficiales arribaran al lugar de los hechos. La identidad de la víctima no se dio a conocer inicialmente, sin embargo la estación KOCO identificó a la víctima como James McNeelis después de entrevistar a sus familiares. En GoFundMe se pide ayuda para realizar los servicios del menor fallecido el miércoles: James McNeelis James McNeelis | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según se informa la mascota se mantiene en un edificio de la policía local sin reportes aún sobre cuál será su destino. La familia del niño contó a la estación local KJRH que el perro era una mezcla de las razas corgi y pastor shetland y que no había dado señales de agresividad en las tres semanas que llevaba viviendo con la familia desde su adopción.

