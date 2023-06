Muere Martín, el niño de 8 años que padecía un cáncer cerebral El pasado mes de octubre, el pequeño fue diagnosticado con un glioma difuso, un tumor con una tasa de supervivencia del 1%. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Martín Martín y su familia | Credit: Change.org Ha fallecido Martín, el pequeño de 8 años que padecía un cáncer cerebral. Su situación se dio a conocer en los medios de comunicación, primero en su país natal, España, y más tarde por las redes sociales de medio mundo. A Martín le diagnosticaron un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM27 en octubre, un cáncer muy agresivo. Desde entonces, familiares, amigos y desconocidos, se movilizaron para lograr el milagro. "Martín nos dejó anoche. Anoche ganó sus alas. Esas que son eternas. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado y ayudado en este proceso... Todos los que queráis dar el pésame a la familia sois bien recibidos. muchísimas gracias a todos", escribía Rafael López Muelas, su hermano, en una historia de Instagram. Martín Muere el pequeño Martín | Credit: IG/Rafa (hermano) A pesar del mal pronóstico, la familia se volcó con el pequeño. Además, abrieron una petición en Change.org con la finalidad de dar visibilidad al caso y, sobre todo, apostar por la investigación para este tipo de enfermedades. "Por mi hermano y los que vendrán", se titula. La esperanza de vida en estos casos es muy corta y se extiende a 5 años una vez dado el diagnóstico. Su situación se hizo viral y el pequeño contaba con el apoyo y cariño de millones de personas en todos los rincones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El avance rápido de la enfermedad hizo que fuera perdiendo capacidades como la de andar, lo que le impedía hacer una vida normal. Pero allí estaban sus seres queridos, dándole todo el amor y los momentos de complicidad necesarios. "El adiós de mi hermano debe de ser un homenaje a la altura de los más grandes. Y queremos que todos nos ayudéis a llevarlo en brazos y que se sepa. Que hoy empezamos a ganarle la batalla al cáncer. Martín lanza un mensaje al universo. Martín ha demostrado que entre todos es más fácil", expresaba su hermano sobre la despedida. Su partida no es el fin, sino el inicio y la apuesta por una mayor investigación para que, en un futuro, se puedan salvar vidas.

