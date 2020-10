Close

Muere niño de 3 años en su fiesta de cumpleaños: se disparó accidentalmente con una pistola Parientes del menor explicaron a la policía que estaban jugando cartas cuando escucharon el disparo. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niñito de solo 3 años murió en Houston, Texas, cuando se disparó accidentalmente en su propia fiesta de cumpleaños según revelaron autoridades de la oficina del condado de Montgomery este fin de semana. Los hechos ocurrieron el sábado pasado hacia las 4:15 p.m. cuando agentes de la oficina del alguacil del condado de Montgomery respondieron a una llamada de emergencia hecha desde una vivienda ubicada en el bloque 23000 de Owens Road, en el barrio de Porter. Al llegar a la vivienda parientes de la víctima reportaron que un menor del sexo masculino había fallecido de un balazo en el pecho. Los adultos aseguraron que estaban jugando a las cartas cuando escucharon un disparo, según se detalló en un comunicado oficial emitido por la oficina del alguacil y que se encuentra disponible en su página oficial de Facebook. "Familiares y amigos se habían reunido para celebrar el cumpleaños del menor de 3 años', se informó por dicho medio. "Durante la investigación se descubrió que el niño había encontrado la pistola cuando se le cayó del bolsillo a uno de sus familiares". El niño fue llevado de urgencia a la estación de bomberos más cercana, donde falleció. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestros pensamientos y plegarias están con sus familiares y amigos por este trágico accidente", exclamaron portavoces del alguacil en el comunicado. El problema de los fallecimientos por armas de fuego en Estados Unidos es sumamente grave. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) cada año fallecen más de 39,000 personas a causa de una arma de fuego. La mayoría de dichas muertes ocurren por suicidio (60%), homicidio (37%) y accidentalmente (3% o más).

