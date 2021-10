Muere niño de seis años en Colombia al caer de un quinto piso El fallecimiento de un menor en Cartagena ha causado tristeza, pero también indignación por el posible descuido de sus padres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La muerte de un niño, el pasado sábado 23 de octubre, ha ocasionado conmoción en Cartagena, Colombia. Todo sucedió en el conjunto residencial Parque Heredia, edificio Malibú, ubicado en la capital del Bolivar, donde el pequeño de seis años residía y de donde intentó salir por la ventana, pero cayó desde quinto piso al vacío. Los vecinos del lugar lo trasladaron a la clínica Madre Bernarda, pero el menor llegó sin vida, según reportaron las autoridades. "El menor cae de un quinto piso, es recogido y auxiliado por sus vecinos y traído a un centro asistencial donde llega sin signos vitales", mencionó el coronel Nicolás Zapata Restrepo, comandante de la Policía de Cartagena, a los medios de comunicación. "En este momento nos encontramos atendiendo el caso con nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, recolectando información que permita determinar las causas que originaron que el niño tuviera este accidente fatal". Zapata aprovechó el mensaje para enviar condolencias a la familia del chiquillo, quien tenía autismo. "Lamentamos este hecho, donde infortunadamente pierde la vida un menor con capacidad especial de seis años de edad", agregó. Por su parte, el medio local Alerta Caribe dio a conocer el testimonio de una persona que fue testigo de lo ocurrido. "El niño murió frente a todos los vecinos, él era autista, tenía seis años y lo dejaron solo en el apartamento", relató una vecina. Además, explicó que "el niño se salió por la ventana y se paró en el aire acondicionado, como estaba serenando, gritaba el nombre de la mamá, una vecina dice que él se resbaló y cayó al vacío, con la baranda del tercer piso se golpeó la cabeza y se desmayó". Edificio en peligro de derrumbe Edificio en peligro de derrumbe | Credit: WTVJ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando nosotros llegamos a socorrerlo, él respiraba, lo montaron en una camilla y se lo llevaron en un carro. En ese momento ni el papá ni la mamá habían llegado", reveló. "A la mamá la llamaron y le preguntaron '¿dónde está usted?' Ella dijo que salió de la casa y dejó al niño solo. Le dijeron que un niño se cayó en el conjunto y al parecer estaba solo, le dijeron '¿usted está con su hijo?' dijo que no, que él estaba solo en la casa y que ella estaba con su marido. Le mandaron la foto y era el hijo de ella". La mujer reiteró que no era la primera vez que los padres dejaban solo y en riesgo al niño. De momento, la Policía de infancia y Adolescencia investiga el caso, mientras algunos abogados que viven en el conjunto residencial han decidido unirse para tomar acciones legales contra los padres del menor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere niño de seis años en Colombia al caer de un quinto piso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.