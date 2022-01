Muere niño de 6 años por atragantarse Un asunto habitual terminó en tragedia para una familia mexicana ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una actividad de rutina se convirtió en un asunto mortal cuando un niño de seis años falleció. Todo ocurrió, el pasado 30 de diciembre de 2021, en el gimnasio FlyGym, ubicado en Querétaro, México; el menor estaba en un receso y mientras ingería sus alimentos; al parecer, uno de los trozos de su comida ocasionó que se atragantara y comenzó a asfixiarse; trató de solicitar ayuda, mediante movimientos bruscos; sin embargo, el esfuerzo de los instructores no tuvo éxito. Familiares y personas que se encontraban en el establecimiento llamaron al 911 para solicitar apoyo médico, según reportan diversos medios de comunicación locales. Cuando los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de Protección Civil, arribaron al lugar, encontraron al pequeño inconsciente. De inmediato, iniciaron los primeros auxilios como maniobra de Heimlich, que implica la comprensión abdominal para liberar el conducto respiratorio de cualquier trozo de alimento o cualquier otro objeto. Pese a los esfuerzos, no pudieron salvarle la vida al niño. Tras el deceso, acudieron policías municipales acudieron para resguardar el lugar; ellos, dieron aviso a la Fiscalía del Estado. También acudieron miembros de la Dirección de Atención a Víctimas, para brindar apoyo psicológico a los familiares; así como, personal de la Dirección de Servicios Periciales para procesar la escena del lamentable fallecimiento y levantaron el cuerpo para trasladarlo al Semefo, donde se llevó a cabo la necropsia de ley. Policia, mexico, ciudades mas violentas del mundo Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se desconoce si las autoridades fincarán alguna responsabilidad a los encargados del gimnasio o se tomará como un desafortunado accidente. Tampoco se ha dado a conocer la reacción de los padres del niño.

