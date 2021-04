Muere el niño de 12 años hospitalizado en Colorado por el Blackout Challenge de TikTok El pequeño Joshua Haileyesus acabó falleciendo tras permanecer 19 días en estado de muerte cerebral. "Se ha ido con el Señor", dijo su familia. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pequeño de 12 años que quedó en estado de muerte cerebral tras intentar el peligroso Blackout Challenge de TikTok ha fallecido. La familia de Joshua Haileyesus confirmó este martes la muerte del niño que había permanecido 19 días en el hospital Lugo que el temible reto viral lo dejara inconsciente en su casa en Colorado el pasado 22 de marzo. "Luego de luchar por su vida [estando] con soporte artificial por 19 días, Joshua se ha ido con el Señor", expresó la familia a través de un comunicado en la página de recaudación de fondos GoFundMe. "A todos los que oraron implacablemente y compartieron nuestra carga durante estos momentos difíciles, se lo agradecemos. Sus oraciones y amor nos han reconfortado y les agradecemos su apoyo". El padre del pequeño lanzó un aviso a todas las familias para que eviten padecer una tragedia similar. "Nunca imaginé que mi hijo haría algo así", declaró Haileyesus Zeryihun a la cadena local KCNC. "Estoy pagando el precio. Estoy pasando por algo que odiaría que otros padres pasaran por lo mismo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joshua Haileyesus Joshua Haileyesus | Credit: GoFundMe De acuerdo a un allegado de la familia, Joshua practicó ese reto sin el conocimiento de sus padres e inconsciente de los riesgos, reportó el New York Post. La unidad de investigación de crímenes contra el menor del departamento de policía de la ciudad de Aurora se encuentra indagando lo sucedido, de acuerdo al Denver Post. El letal Blackout Challenge, que insta a usar un cordón de zapato para ahorcarse hasta perder el conocimiento, se volvió a popularizar a través de la plataforma de TikTok. Joshua, quien según su familia era un fanático de los videojuegos y el fútbol, cayó en coma tras realizar el reto. "En TikTok no tenemos mayor prioridad que proteger la seguridad de nuestra comunidad y el contenido que promueve o glorifica un comportamiento peligroso está estrictamente prohibido y [es] rápidamente retirado para prevenir que se convierta en tendencia en nuestra plataforma", explicó la empresa tras el incidente en un comunicado. "También bloqueamos los hashtags y búsquedas relacionados para disuadir a la gente de participar o compartir posible contenido peligroso".

