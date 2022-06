Muere niño de 11 años de VIH, fue contagiado en una violación de varias personas Ha causado indignación en Bolivia el caso de uno de sus menores, quien sufrió el abuso sexual de varios hombres y que ahora le ha costado la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de los ocho y hasta los once años, un niño boliviano fue violado en repetidas ocasiones por diversos hombres de diferentes edades. En este tumultuoso abuso sexual el pequeño fue contagiado de VIH; lo cual, le ocasionó la muerte el sábado 11 de junio de 2022. Los hechos ocurrieron en la ciudad Yapacaní, donde cuatro hermanos de 15, 17, 23 y 28 años; este último falleció en año pasado por el mismo padecimiento. El pasado viernes, 10 de junio, el chiquillo, quien se encontraba en el Hospital Infantil Mario Ortiz, de Santa Cruz, Bolivia, entró en coma tras sufrir dos paros cardíacos. Según reportan medios de comunicación locales, también había sufrido complicaciones en todo el sistema neurológico. "La condición y la situación de salud era muy critica", mencionó Edwin Viruez, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz a los medios de comunicación. De acuerdo con Carlos Oporto, comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, dio a conocer que este suceso tiene "agravante de violación y ahora de muerte" del menor. Además, las autoridades cuentan "con los elementos de prueba" para "incorporar mayores agravantes" que determinen una mayor sanción en este tipo de delitos. Policía Credit: Policía Federal de México Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Ministerio de Justicia aseguró que esto no quedará impune. "El acto fue cometido con saña, dolo y pleno conocimiento", advirtió en un comunicado. "Como Gobierno nacional mantenemos el apoyo integral a la familia de la víctima y no descansaremos hasta obtener justicia". Por su parte, Luis Arce, presidente de Bolivia, se pronunció al respecto y ha dado instrucciones para que lás autoridades correspondientes actúen "sin impunidad" en este caso. También dio sus condolencias a la familia de menor. "Expresamos nuestro más profundo dolor por la partida del pequeño en Yapacaní. Este trágico desenlace no puede quedar en la impunidad, es inconcebible aceptar tanta maldad en contra de un inocente niño. A su familia, todo el apoyo y nuestras más sentidas condolencias", mencionó en su cuenta de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere niño de 11 años de VIH, fue contagiado en una violación de varias personas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.