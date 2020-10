Muere niño de 10 años dos días después de que habría sido apuñalado por su padre Las autoridades de Indiana confirmaron la muerte de Kayden Sendelbach luego de que el pequeño presuntamente fuera atacado por su propio padre. Por Isis Sauceda/ Los Ángeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Departamento de Policía del Estado de Indiana confirmó el fallecimiento de un pequeño de 10 años dos días después de que el chico fuera brutalmente atacado, presuntamente por su padre. Las autoridades anunciaron que el pequeño Kayden Sendelbach murió el sábado debido a lesiones que su progenitor, William Sendelbach, le habría causado el pasado jueves por la mañana. Ese día, oficiales de la agencia de Wabash respondieron a una llamada de emergencia sobre un disturbio familiar en esa localidad. Al llegar a la residencia de los Sendelbach, los agentes de la ley fueron recibidos con disparos, según reportes noticiosos. La policía, por su parte, devolvió el fuego y los disparos impactaron a William Sendelbach. De acuerdo a PEOPLE, el sargento Nick Brubaker del Departamento de la Policía de Wabash también resultó herido en una pierna. “El sargento Brubaker fue transportado a un hospital local donde se espera se recupere”, expresó la agencia policíaca a través de un comunicado. Image zoom Kayden Sendelbach Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre del pequeño fue trasladado por helicóptero a un hospital en Fort Wayne, donde también se encuentra recuperándose de sus heridas. Según reportes publicados, el hombre habría apuñalado a su hijo luego de discutir con su esposa. Se ha reportado también que el padre del pequeño habría disparado contra un camión de la basura ese día. Afortunadamente, el chófer del camión salió ileso de ese altercado. Si bien aún no se presentaban cargos criminales, los detectives encargados de la investigación confirmaron que la están tratando como un caso de asesinato.

