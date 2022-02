Muere niño colombiano tras comer dulces Un chico de once años falleció de manera inesperada; lo cual, ha causado una importante controversia que ha obligado a las autoridades a investigar a diversos familiares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de enero de 2022, un niño de once años, de nombre David Santiago Bedoya, murió por asfixia tras comer una gomita en casa de su tía, que se ubica en el barrio El Rincón de Suba, en Bogotá, Colombia. La sospecha de la familia del menor señala que esa golosina contenía una especie de droga. Yuli Gordillo, madre del chico dio su testimonio al respecto y mencionó que todo inició cuando el ahora occiso y su hermana comieron una bolsa del mencionado dulce. "Alrededor de 20 minutos después de comerse la goma, no pudieron almorzar porque les dio rebote. El niño le dijo a mi hija que no sentía la cara, por lo que le empezó a hacer efecto la droga, después sintió algo en los oídos y escalofríos", relató Gordillo a los medios de comunicación. "Mi hermana llegó hasta la casa, allí trataron de ayudar a mi hijo, lo metieron a la ducha para cortar el efecto de la droga, pues se dieron cuenta que había sido el dulce, de allí llevaron a mi pequeño al hospital pero llegó sin signos vitales". Por su parte, el padre, Jolman Bedoya Losada, agregó más información sobre lo ocurrido. "Al ver que gritaba mucho, le taparon la boca a mi hijo y le dieron choques de agua, esto, creo, ocasionó la asfixia de mi hijo, que llegara convulsionando al hospital", dijo a los medios locales. "En realidad sí comió esa goma y comenzó a sentirse mal mi hijo, comenzó a gritar como loco y hacerse daño. La goma tenía algo", agregó. 59198130-8e1b-49cc-b524-1f6a7929e683 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los padres han expresado públicamente que no entienden porque la tía ha dado tantas versiones diferentes de lo ocurrido y ahora exigen una investigación que esclarezca lo ocurrido. "En una ocasión dijeron que un hombre en una moto fue quien les dio los dulces a los niños, pero la hermana de mi hijo me contó que ella vio unas 25 gomas encima de una mesa. Eso es lo que espero que investiguen muy bien. Es muy raro. Nosotros le habíamos enseñado a que nunca recibiera dulces de extraños. Pedimos que este caso no quede impune", advirtió. Por su parte, la policía indicó que los exámenes toxicológicos salieron negativos y la necropsia confirmó que la causa de la muerte de David Santiago fue a causa de una asfixia mecánica por ingesta. Sin embargo, como hay declaraciones contradictorias, las autoridades investigarán tanto a los padres del menor como a su tía.

