Muere niño de 3 años que cayó al Lago Michigan: acusan a su tía de empujarlo y esperar a que se ahogara El niño Josiah "Jojo" Brown, quien fue rescatado del lago el 19 de septiembre, ha fallecido en un hospital de Chicago. Su tía Victoria Moreno enfrenta graves cargos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Moreno Victoria Moreno | Credit: Chicago Police Department El niño Josiah Brown, de 3 años, ha fallecido en un hospital después caer en las gélidas aguas del Lago Michigan. Ahora la tía del menor, Victoria Moreno, de 34 años, enfrenta graves cargos tras ser señalada como la persona que lo empujó para que se ahogara. Voceros de la oficina del forense del condado de Cook pronunciaron oficialmente la muerte del menor a las 10:16 a.m., de este domingo, según confirma The Chicago Sun-Times. Los hechos se remontan al pasado 19 de septiembre cuando la sospechosa se fugó con el niño de la casa de la familia en Des Plaines, Michigan. La fiscal Lorraine Scaduto, informó en su momento que la mujer se llevó a su sobrino mientras otra de las tías del niño estaba distraída despertando a sus hijos, y la abuela estaba cambiándose de ropa. Según las autoridades, Victoria se "robó las llaves" de la camioneta de la familia y "se escabulló de la residencia sin que nadie supiera que se había ido". La otra tía se asustó al notar que Josiah no estaba, y que Victoria y la camioneta habían desparecido. Alegadamente la mujer tenía planes de llevar al niño a un acuario, pero en lugar de eso, después de comprarle comida lo llevó hacia el Muelle Naval del lago, ubicado en Chicago, donde después de un fallido intento lo arrojó al agua. En GoFundMe se está pidiendo ayuda para la familia del niño Josiah "JoJo" Brown, quien cayó a las aguas del Lago Michigan el pasado 19 de septiembre y falleció seis días después en el hospital: Josiah Brown Josiah Brown | Credit: GoFundMe Scaduto informó que según testigos, la mujer se saltó una cadena de protección y empujó al niño al lago con ambas manos. Luego se sentó y miró al agua mientras su sobrino se hundía, afirma la fiscal. Aproximadamente 30 minutos después buzos lograron rescatar el cuerpo del niño y de inmediato lo llevaron en condición crítica al Hospital Pediátrico Lurie de Chicago. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El menor presentaba inflamación del cerebro y una hemorragia en los pulmones al momento de su ingreso del hospital, además de haber sufrido múltiples convulsiones y episodios de paro cardíaco. Moreno enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado y de agresión agravada a un menor de edad. Su abogado Patrick Shine alega que la sospechosa padece "enfermedad mental severa" y que estaba pasando por un episodio psicótico. Según el mencionado diario, la mujer permanece encerrada en una cárcel de Chicago sin derecho a fianza.

