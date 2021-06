Un niño de 7 años muere al ser atacado por una manada de perros en Carolina del Sur El pequeño Shamar Sherif Jackson y su hermano salieron a buscar a su mascota cuando fueron agredidos por otros perros de su vecindario. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los padres de un niño de 7 años se muetsran inconsolables tras perder a su hijo a causa de las mordidas de unos perros salvajes. El pequeño Shamar Sherif Jackson, descrito como un estudiante ejemplar, falleció el pasado domingo luego de ser atacado y mutilado por varios canes de su vecindario en Carolina del Sur, mientras buscaba a su mascota junto a su hermano, quien afortunadamente pudo escapar. Las autoridades del condado de Marion investigan el incidente, tras el que fueron retirados seis perros de la localidad. "Parece ser que un niño pequeño fue atacado mientras caminaba por su vecindario con su hermano, quien pudo escapar. La investigación continúa y estamos buscando a los perros y su posible dueño", destacó la oficina del sheriff local a través de un comunicado, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shamar Sherif Jackson Credit: MARION COUNTY SHERIFF'S OFFICE Este lunes, oficiales se presentaron con una orden de registro en una casa cercana a donde ocurrió el incidente y retiraron a seis perros del lugar. "Cinco perros adultos y un cachorro fueron confiscados [durante la búsqueda]", informó la policía. Hasta el momento no se han presentado cargos criminales y se desconoce la raza de los perros responsables de la agresión. De acuerdo al padre de la víctima, Shamar y su hermano habían salido a buscar a su mascota, un pequeño chihuahua, cuando se encontraron con la manada de perros, reportó el diario local The State. "No pudieron alejarse porque venían tantos perros de diferentes direcciones", comentó Carnell Jackson. "No pensé que llegaría a casa y encontraría a mi hijo muerto". La familia ha establecido una cuenta bancaria para recibir donaciones para los servicios fúnebres del pequeño en el banco Anderson Brothers Bank.

