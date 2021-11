Muere un niño de 14 años al ser aplastado por la rama de un árbol El joven Christopher Kelly, residente en el estado de Oregón, estaba trabajando como voluntario para sembrar árboles cuando ocurrió la tragedia. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christopher Kelly Credit: GoFundMe Christopher Kelly, un niño de 14 años originario de Oregón, falleció tras ser aplastado por la rama de un árbol mientras trabajaba como voluntario sembrando árboles. Según un reporte de la policía del condado de Multnomah los hechos ocurrieron el pasado sábado a eso de las 11:15 a.m. en el parque para perros Thousand Acres de Sandy River Delta. Kelly se encontraba en la zona para ayudar a la organización Friends of Trees. Tras ser golpeado por la rama fue trasladado a un hospital, según indicó la policía. "A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida el adolescente no sobrevivió a sus heridas", dijo en un reporte la alguacil adjunta Nicole Morrisey O'Donnell. "Van nuestros pensamientos para la familia de este jovencito en estos trágicos momentos". Kelly estudiaba segundo año de bachillerato en la escuela Central Catholic High School de Portland, según reveló Kathleen Arthur, tía de la víctima, al diario The Oregonian. En GoFundMe, familiares están organizando una colecta para realizar los funerales del jovencito. Fotos del lugar donde falleció el joven de 14 años Christopher Kelly: Fallen Tree Credit: PPB North Precinct Multnomah Falls Trail Multnomah Falls Trail | Credit: GENNA MARTIN/San Francisco Chronicle via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este lunes la organización Friends of Trees emitió un tuit para expresar sus condolencias ante la tragedia. "Hubo un trágico accidente en uno de nuestros eventos de plantación del sábado pasado", rezaba el mensaje. "Estamos devastados y nuestros corazones van para la famiia [de la víctima]". "Él era simplemente tan dulce, siempre sonriendo un muchacho maravilloso que creía en el voluntariado", expresó por su parte su tía Katheleen al mencionado diario. "Es tan trágico lo que ha ocurrido. Es simplemente injusto". Un experto en árboles que fue llamado al lugar de los hechos inspeccionó los restos de la planta que al parecer estaba "severamente dañada", según indicó Portland Fire & Rescue.

