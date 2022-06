Muere niño de 5 años encerrado en un carro que se sobrecalentó: su mamá lo dejó para preparar un cumpleaños La madre solo se dio cuenta que el niño se había quedado encerrado en el carro hasta que lo llamó y él no respondió. Aquí el reporte de la tragedia ocurrida en Houston, TX. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño carro caliente Credit: Getty Images Un niño de cinco años murió en el condado de Harris, en Houston, TX., luego de que su madre lo dejara en un auto que se sobrecalentó durante "más dos o tres horas" para preparar la fiesta de cumpleaños de su hermanita. Según reportes de la oficina de Ed González, alguacil del condado de Harris, agentes respondieron a un llamado realizado a las 3:19 p.m., de este lunes desde una vivienda situada en el bloque 13700 de Blair Hill Lane. La madre del niño explicó que la mañana de los hechos había ido a una tienda con su hijo menor y su hermanita, de 8 años —cuyas identidades no han sido reveladas— porque estaban haciendo los preparativos para celebrar el cumpleaños de la niña. Cuando la mujer regresó a la vivienda descendió del auto con su hija, pero al parecer por las prisas, se olvidó del niño, quien se quedó en el asiento trasero, sujetado por el cinturón de seguridad, como reporta ABC-13, en Houston. Según detectives de dicha oficina, se supo que el niño sabía cómo desabrochar el cinturón por sí mismo y salirse del auto, y que probablemente esa sería la causa por la cual la madre habría asumido que el niño se había desabrochado y bajado del carro él solito. La mujer procedió a preparar la fiesta dentro de la casa y fue dos o tres horas después cuando llamó al niño que se dio cuenta dónde se encontraba, afirmó el alguacil. Informe en Twitter del alguacil Ed González reportando la tragedia ocurrida este lunes en Houston, TX.: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según los oficiales el auto donde ocurrió esta tragedia era prestado, lo cual habría explicado el porqué el menor no conocería su sistema de seguros y podría haber intentado salir, sin conseguirlo al desconocer cómo operarlo. Este lunes las temperaturas en Houston alcanzaron los 99 grados Fahrenheit, según Accuweather.com De acuerdo con dicha estación televisiva, hasta el momento se desconoce si la madre —cuya identidad tampoco ha sido dada a conocer— enfrentará cargos penales por la muerte del menor. Según estadísticas, el 26 por ciento de los niños que mueren dentro de autos calientes en Estados Unidos, entran solos al carro y luego no pueden salir. Para conocer cómo prevenir este tipo de tragedias, KidsandCars.org recomienda a los padres que mantengan sus carros cerrados en todo momento, que nunca dejen las llaves de sus autos al alcance de los menores y que les enseñen a sus hijos a tocar el claxon del carro para pedir ayuda si alguna vez se quedan encerrados.

