Close

Muere niño de 13 años en Missouri a 10 días de haber dado positivo a COVID-19 El niño Peyton Baumgarth, quien cursaba octavo grado y había acudido a clases presenciales, falleció a consecuencia del coronavirus. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de Peyton Baumgarth, un niño de 13 años que cursaba el octavo grado y había acudido a clases presenciales, está devastada tras el fallecimiento del menor a causa de COVID-19. El niño residente en St. Louis, Missouri, falleció este domingo en el Cardinal Glennon Children's Hospital, a solo 10 días de haber dado positivo al coronavirus novel, según se afirma en la campaña de GoFundMe que se ha creado para costear sus funerales. El niño acudió por última vez a la escuela el pasado 22 de octubre. Cuatro días después entró en cuarentena, según informó KMOV-4, en Missouri. Según dicha estación directivos de la escuela a la que acudía el menor hicieron llegar una carta a las familias del alumnado informando del fallecimiento de Peyton. Dicha cadena confirmó que Peyton es la víctima más joven por el coronavirus en dicho estado sureño. Image zoom Peyton Baumgarth | Credit: GOFUNDME Image zoom Peyton Baumgarth | Credit: GOFUNDME "Le extendemos nuestra más profunda simpatía a la familia", se dijo por medio de un comunicado. "La familia también pide que todos usen mascarillas, laven sus manos frecuentemente y sigan los lineamientos. COVID-19 es real y ellos quieren recordarles a los estudiantes y padres [de familia] que tomen estas precauciones dentro y fuera del plantel escolar". "Peyton era un hombrecito maravilloso, siempre con una sonrisa qué compartir. Era tan cariñoso, divertido y amable", reza la campaña. "Peyton es la persona más joven en fallecer por COVID-19 en el estado de Missouri. Esta es una pérdida devastadora que deja un agujero en el corazón de todos aquellos que conocieron a Peyton". "[Él] amaba la Navidad, los videojuegos, hacer videos de YouTube, jugar al Pokemon GO, jugar fútbol [americano] y estar en familia", finaliza el mensaje. Que en paz descanse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere niño de 13 años en Missouri a 10 días de haber dado positivo a COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.