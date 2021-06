Muere niña de tres años tras quedarse encerrada dentro de un vehículo en el calor Las autoridades arrestaron a Eustajia Mojica Dominguez por dejar a su hija Jessica Campos, de tres años, dentro de un carro cuando habían 100 grados de calor. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades en California arrestaron a Eustajia Mojica Domínguez, una madre de 28 años, por la muerte de su hija de tres años tras quedarse encerrada dentro un vehículo en el calor por más de dos horas. La temperatura era más de 100 grados el jueves, cuando la madre alegadamente dejó a su hija Jessica Campos dentro del auto mientras ella cuidaba una plantación ilegal de marijuana. El departamento de policía de Visalia informó que llegaron a la casa sobre las 6 p.m. del jueves tras recibir una llamada sobre una niña que no estaba respirando. La pequeña fue trasladada en una ambulancia a un hospital cercano, donde confirmaron que estaba muerta. Según el comunicado de las autoridades, la niña estuvo sola en el carro unas tres horas antes de ser descubierta en grave estado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eustajia Mojica Dominguez Credit: TULARE COUNTY SHERIFF'S OFFICE La policía confiscó unas 70 plantas de marihuana y unas 200 libras de marijuana procesada en la casa en California donde el carro estaba estacionado. Otros cuatro niños fueron encontrados dentro de la vivienda y estaban en buenas condiciones de salud, informaron las autoridades. Domínguez enfrenta cargos de homicidio involuntario y de poner en peligro a un menor de edad. Otros cuatro adultos enfrentan los mismos cargos por este caso. Araceli Mojica, de 33 años, Emmanuel Ortiz-Aguilar, de 34, Valentín Aguilar Ortíz, de 27, y Victor Flores Corona, de 41, también enfrentan cargos por cultivo ilegal de marijuana. PEOPLE reporta que aún no hay información disponible de los abogados que los representarán.

