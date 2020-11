Close

Muere niña de tres años dentro de un carro caliente mientras su madre y padrastro veían Netflix Su madre y su padrastro estaban viendo la serie Shameless en Netflix mientras una niña de tres años moría encerrada dentro de un carro hirviendo. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rylee, de tres años, murió encerrada dentro de un carro caliente en Australia. La madre de la niña, Laura Black, de 37 años, y su padrastro Aaron Hill, de 29, estaban viendo la serie Shameless en Netflix mientras la pequeña estaba encerrada en el auto en medio del calor. La pareja enfrenta cargos de homicidio involuntario. Según el reporte policial, dejaron a sus tres hijas mayores en la escuela esa mañana. La bebé de tres años estaba sentada en su sillita en el carro y se quedó dormida. La pareja iba discutiendo y se les olvidó bajar a la niña del carro cuando llegaron a la casa. La niña se quedó encerrada en el carro, un Toyota Prado, desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m, cuando fue llevada de emergencia al hospital después de que la encontraran inconsciente. La pareja vio la serie durante horas y no se percató del crítico estado de la niña hasta que regresaron al carro para ir a buscar a sus otras hijas a la escuela, reportó news.com.au. Hasta ahora las autoridades no sospechan que la pareja haya estado bebiendo alcohol o consumiendo drogas cuando ocurrió el trágico incidente El caso sigue bajo investigación. Image zoom Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Black y Hill fueron arrestados, pero salieron de la cárcel tras pagar una fianza. La pareja tendrá que presentarse en la corte el 24 de febrero. Una cuenta de GoFundMe fue creada para apoyar a la familia durante este doloroso momento. Un mensaje en la cuenta dice que Pete, el padre biológico de la niña, y sus hermanas, están "devastados" tras la muerte de Rylee. “A nuestra pequeña y querida Rylee le crecieron alas de ángel", dice el conmovedor mensaje en la página de GoFundMe. "Nadie debe experimentar una pérdida así". Que en paz descanse.

