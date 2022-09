Muere la niña de 12 años que disparó contra su padre en un pacto para asesinar a su familia El padre de la joven sobrevivió milagrosamente a los impactos de bala que recibió en el abdomen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La niña de 12 años que intentó asesinar a su padre como parte de un pacto mortal que aparentemente hizo con una amiga, ha muerto dos días después del sangriento suceso ocurrido en Lufkin, TX. Las autoridades confirmaron que la pequeña falleció a causa de los disparos en la cabeza que ella misma se propinó en un aparente intento de suicidio tras haber abierto fuego contra su progenitor, reportó People. La niña, cuyo nombre no ha sido revelado, fue encontrada tendida en la calle afuera de su casa, mientras su padre yacía herido con impactos de bala en el abdomen. Aparentemente, la joven huyó de su hogar tras balear a su padre y luego se disparó en la sien. Debajo de su cuerpo se halló un arma de fuego cuyo propietario por ahora se desconoce. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crime tape Credit: Getty Images La policía de la localidad informó que la pequeña acordó con otra menor, que matarían a sus familiares y mascotas. La segunda niña fue arrestada bajo cargos de conspiración. "La segunda mujer de 12 años de Lufkin, quien los investigadores del sheriff creen que estuvo involucrada en el asesinato, fue arrestada la semana pasada y enfrenta cargos de conspiración para cometer un asesinato", informó la oficina del sheriff en un comunicado. Según los investigadores, las niñas planeaban huir a Georgia tras llevar a cabo su sangriento plan. Por el momento, las autoridades no han revelado el posible motivo del pacto. Para ayuda e información sobre la prevención del suicidio, llame a la línea de ayuda al 988 o visite 988lifeline.org

