Niña de 7 años muere por una bala perdida cuando iba de compras navideñas con su mamá La policía cree que la bala alcanzó por azar el vehículo de la familia de la pequeña Kennedy Maxie. Aquí los detalles de esta tragedia que ocurrió en Atlanta, GA. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de 7 años en Atlanta, GA, que recibió el impacto de una bala mientras iba de compras con su mamá con motivo de las fiestas navideñas falleció cinco días después en el hospital. Según informó el canal local WSB, la pequeña Kennedy Maxie perdió la vida la noche del sábado luego de haber recibido un disparo en la cabeza mientras viajaba en un automóvil con su mamá y una de sus tías cerca de la plaza Phipps la semana pasada. Image zoom Credit: GoFundMe Según People, la policía no cree que el vehículo de familia fuera el objetivo de quien disparó. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, calificó la muerte de la niña de “asesinato sin sentido”. “Si bien el departamento de Policía de Atlanta tiene pistas significativas en la aprehensión de los responsables, no borra el dolor que se siente cuando un niño hermoso, vibrante y amoroso es trágicamente arrebatado a su familia. Instamos al público a que continúe proporcionando información que conducirá al arresto de las personas descuidadas y despiadadas responsables de la muerte de Kennedy”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia creó una página en GoFoundMe para recaudar fondos para ayudar a cubrir con los gatos del funeral. En la misma página piden que se preste ayuda para identificar al autor del disparo que mató a Maxie. La policía ofrece una recompensa de $15,000 por información que conduzca a un arresto en este caso, según People. “Sabemos que hubo una disputa que involucró a varios hombres en el estacionamiento de Saks Fifth Avenue. No sabemos si esa disputa condujo al tiroteo. Tenemos video de cámaras de seguridad, lo estamos recuperando y revisando ese video”, dijo la semana pasada el detective de homicidios de la policía de Atlanta, Peter Malecki.

