Niña de cuatro años muere de cansancio luego de que su madre la obligara a permanecer 3 días de pie La niña Majelic Young, residente en Carolina del Norte, fue castigada severamente por su madre, Malikah Bennet, quien enfureció cuando la menor se ensució. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Majelic Young, una niñita de 4 años murió en Carolina del Norte luego de supuestamente su madre le impusiera un severo castigo obligándola a permanecer de pie durante 3 días. Cuando el cadáver de la menor fue descubierto, su hermana de 13 años contó a la policía el martirio al que su hermanita fue sometida. Y fue espantoso. Los escalofriantes hechos quedaron al descubierto en mayo pasado gracias a la llamada de una trabajadora social que alertó a las autoridades sobre la menor, quien no había sido vista en meses por sus familiares, según informa WSOC-TV-9, en Charlotte. Armados con una orden elementos de la policía de Charlotte-Mecklenburg acudieron a la vivienda de la menor, ubicada en Braden Drive, en la ciudad de Charlotte. Ahí descubrieron el cuerpo putrefacto de la menor enterrado en el jardín trasero de la vivienda. De acuerdo con FOX46, la hermana de 13 años de la pequeña Majelic contó a los detectives que su madre, Malikah Bennett, había castigado a la niña de 4 años porque se había ensuciado. Enfurecida, la mujer la obligó a quedarse de pie en el cuarto de la lavandería durante tres días. Se calcula que la niña murió en agosto, mes de altas temperaturas en la región. La niña, a quien su madre no le permitió sentarse o salir, finalmente se colapsó, golpeándose la cabeza. Ahí fue cuando la mujer intentó darle primeros auxilios, sin conseguir reanimarla. Majelic Young Credit: Facebook Según documentos oficiales, Malikah Bennett, madre de la niña, lavó el cadáver, lo metió en dos bolsas de la basura y lo dejó en su auto. Finalmente decidió enterrarlo. Malikah Bennett Credit: Charlotte Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He trabajado en casos de homicidio durante 10 años y les puedo asegurar que esto es profundamente perturbador", declaró Bryan Crum, teniente de la policía de Charlotte-Mecklenburg. "Es perturbador para aquellos que han trabajado en [el caso]. Los investigadores de la escena del crimen, los detectives y todos los involucrados en el caso- muchos de nosotros somos padres y es muy difícil de comprender cómo alguien pudo hacerle esto a un niño". La sospechosa ha sido acusada de abuso de menores y homicidio en primer grado. Permanece encerrada sin derecho a fianza.

