Muere niña mexicana de 8 años en Chicago a causa de una bala perdida: se había mudado a la ciudad hacía poco "Escuché a la madre gritando pidiendo ayuda", contó un testigo tras la muerte de la niña Melissa Ortega en el barrio de Little Village. Ella y su madre procedían del estado de Zacatecas. Melissa Ortega Melissa Ortega | Credit: GOFUNDME El sueño americano de una familia mexicana se ha teñido de sangre tras la muerte de la niña Melissa Ortega, de ocho años, quien falleció en el barrio de Little Village, en Chicago a causa de una bala perdida. Los hechos ocurrieron este sábado hacia las 3:00 p.m., hora local, cuando la niña originaria del estado de Zacatecas caminaba con su madre por la intersección de las calles 26th Street y Pulaski Road. La menor recibió un impacto de bala cuando un sujeto comenzó a dispararle a un joven de 26 años en lo que se ha calificado como una riña de pandilleros, según informó The Chicago Sun-Times. La menor fue llevada a un hospital local donde se pronunció su muerte. El blanco del ataque también recibió impactos de bala y su condición se reportaba como crítica. "Escuché a la madre gritando pidiendo ayuda", contó a CBS Chicago Oscar Guevara, testigo de lo ocurrido, quien dijo que antes de acudir en auxilio de la menor escuchó múltiples disparos. "Yo tenía algo con qué cubrirla y la tapamos para calentarla. Pero realmente no había nada más qué hacer. En determinado momento ella trató de levantarse y eso fue lo más duro. Ella trató de pararse y miró a su alrededor, y luego se volvió a acostar". "Melissa Ortega fue asesinada hoy temprano. Melissa tenía 8 años y era residente de Little Village y asistió a la Academia Emiliano Zapata", exclamó por su parte Norma Sandoval, amiga de la familia, quien está organizando una colecta en GoFundMe para ayudar con sus funerales y con el envío del cuerpo de vuelta a su tierra. "Ella y su mamá emigraron de México el pasado agosto. Ambas estaban emocionadas de comenzar una nueva vida en Chicago y construir su sueño americano. Me sentí honrada de haber conocido a Melissa y siempre recordaré su hermosa sonrisa". Melissa Ortega Melissa Ortega | Credit: GOFUNDME Miembros de la comunidad se reunieron este domingo en las calles de Chicago para rendir tributo a la niña Melissa Ortega, fallecida el sábado previo: Niña Melissa Ortega Chicago residentes rinden tributo Credit: Twitter: Policía de Chicago "La trágica muerte y el asesinato sin sentido de la niña Melissa, de ocho años, ha estremecido a nuestra ciudad", contó por su parte el superintendente de la policía David O. Brown, por medio de un tuit. "No existen palabras de alivio cuando la vida de un niño es interrumpida a una edad tan corta. No hay palabras para describir el dolor que siente su familia. La policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés) no descansará hasta encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia". "Esta es una latina de ocho años que pudo llegar a ser alguien", lamentó por su parte Keith Thornton, un activista local. "Vino desde México para tener una vida mejor". La investigación continúa.

