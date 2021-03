Muere niña hispana de 2 años tras recibir brutal paliza, detienen a su madrina Yaritza Cirilo Fuentes, de 32 años y Helen Smith, de 42, están detenidas luego de que la policía encontrara a la menor Yatzirys Rodriguez inconsciente en una vivienda de Philadelphia. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ciudad de Philadelphia se ha estremecido ante la dramática muerte de una niña hispana de solo 2 años que pereció tras recibir una brutal paliza. Aún más estremecedor es el hecho de que las sospechosas del crimen son su madrina y una amiga suya. Los hechos ocurrieron el pasado jueves hacia las 2:00 p.m. cuando policías acudieron a una vivienda ubicada en el bloque 6300 de Marsden Street, barrio de Tacony. Ahí encontraron a la menor Yatzirys Rodríguez inconsciente y con múltiples hematomas y heridas, algunas de ellas en cabeza y rostro. De inmediato fue llevada al Hospital St. Christopher, donde murió 50 minutos después, según informa CBSN-Philly. "La niña tiene heridas abiertas que parecían ser bastante antiguas", informó en conferencia de prensa Chesley Lightsey, quien lidera la Unidad de Homicidios del Fiscal de Distrito, Larry Krasner, en declaraciones recogidas por Noticias Univision 65. Dicha persona aseguró que, a juzgar por las heridas y hematomas de la niña, el abuso venía "ocurriendo durante un largo período de tiempo". La pequeña Yatzirys murió de trauma craneal y su abuso ha sido descrito como una "tortura", afirmó. La niña vivía bajo el cuidado de Cirilo-Fuentes pues su madre, Yaritza Ortíz, de 28 años, "no tenía calefacción desde noviembre", según ella misma contó, y juzgó que la menor estaría a salvo viviendo con su madrina, según ella misma contó a dicha cadena. "[Yatzirys] Una niña alegre, una niña feliz, no le hacía mal a nadie...niña inocente, jugaba, reía, se divertía ¿qué una niña de 2 años pudo haber hecho?", exclamó Yaritza Ortíz, madre de la menor, a Noticias Univision-65. El sábado las autoridades giraron instrucciones de detener a Yaritza Cirilo-Fuentes, de 32 años, y considerada como la madrina de la víctima, así como a su amiga Helen Smith, de 42, quien supuestamente residía en el lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cirilo-Fuentes y Smith enfrentan ahora cargos de homicidio, conspiración, poner en peligro la vida de un menor de edad y otros crímenes, reportó CBSN-Philly.

