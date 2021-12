Muere niña tras celebrar fiesta de Navidad ¿qué sucedió? La celebración de la Navidad terminó en tragedia para una familia mexicana, cuya integrante, una niña, falleció Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien la cena navideña es un momento para celebrar, eso no ocurrió con una familia cuyo festejo se tornó trágico cuando su pequeña fue asesinada con un arma de fuego. Todo ocurrió a la 1:30 horas del 25 de diciembre, en Puebla, México, cuando un grupo armado se presentó en una casa de la colonia La Poblana, donde parientes y amigos celebraban, y abrió fuego contra ellos. Durante el ataque, la niña, que, según se menciona, se llamaba Brittany, resultó herida en el pecho, según dieron a conocer diversos medios de comunicación locales. Al escuchar las detonaciones, los vecinos dieron aviso a las autoridades; así, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), agentes de la policía estatal se presentaron en el inmueble, personal del Ministerio Público y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) llegaron al lugar para prestar su auxilio. La nena fue llevaba al hospital, junto a otras personas que también resultaron heridas. Pese a la atención médica, horas después, la chiquilla murió en el nosocomio a consecuencia de la herida de bala que recibió en el pecho. Las otras víctimas tenían lesiones que no pusieron en riesgo su vida. Gabriela, 28 años, en abdomen y pierna derecha; Rafael, 28 años, pierna izquierda; Iván Yahir, 30 años, abdomen y brazo, Karla y otra persona que se mantiene en el anonimato continúan internados. Police car Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, las autoridades estatales no se han pronunciado respecto a este ataque; además, se desconoce el motivo de la agresión. Según reporta la prensa, este no es el primer atentado de este tipo que ocurre en la región.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere niña tras celebrar fiesta de Navidad ¿qué sucedió?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.