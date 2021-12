Muere niña de ocho años al quedar atrapada en puerta mecánica Una pequeña encontró la muerte a causa de una puerta mecánica; el video con el trágico momento ha ocasionado tristeza e indignación ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes, una de niña de ocho años, a quien se le conocía como Olga, falleció tras permanecer atrapada por más de una hora en una puerta automática. Los hechos ocurrieron en una fábrica ubicada en Keratsini, es un suburbio en la parte occidental de la unidad regional del Pireo, Grecia. Según han reportado los investigadores a los medios de comunicación, diversas personas pasaron frente a la pequeña cuando estaba atrapada; sin embargo, nadie hizo nada por ayudarla. Esta situación se dio a conocer gracias al video grabado por las cámaras de seguridad de la empresa que fueron transmitidas por el canal local Star TV. En él, se puede apreciar como varios trabajadores de la fábrica se percatan de la situación, pero actúan indiferentes ante el visible sufrimiento de la pequeña. Durante los primeros 20 minutos, la ahora occisa mostraba una visible dificultad para respirar; pero ninguna persona la auxilia. De hecho, un hombre se acerca a la menor, tal como se puede apreciar en el mencionado audiovisual, y, mientras habla por teléfono, la golpea para verificar si está viva o muerta, pero no toma acción alguna. Ambulancia Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera hipótesis es que la chiquilla podría haber falleció durante ese tiempo; incluso, tras realizar los estudios correspondientes, el informe forense menciona que la niña tuvo una muerte "lenta y tortuosa" porque la pesada puerta le aplastó la columna vertebral, ocasionándole asfixia y hemorragia interna. La menor quedó atrapada entre la puerta de metal y la pared durante un total de setenta minutos. Ante ello, las autoridades griegas han tomado cartas en el asunto y detuvieron a tres personas por omisión de socorro por no ayudar a la niña, quien era de de origen romaní. De acuerdo con los medios locales, los trabajadores de dicha compañía aseguran que no ayudaron a la pequeña porque seguían "órdenes".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere niña de ocho años al quedar atrapada en puerta mecánica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.