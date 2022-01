Muere niña de cinco años mientras tomaba clases de esquí Una pequeña encontró la muerte cuando estaba aprendiendo a esquiar ¿qué fue lo que sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado sábado 15 de enero, una nena de nombre Ophélie se encontraba tomando una clase de esquí grupal, impartida por la escuela nacional de esquí, la École du Ski Français (ESF), con otros cuatro niños, en una estación de los Alpes Franceses, cuando recibió el impacto de otro esquiador que iba a gran velocidad. Ante ello, se pidió el apoyo médico para que la pequeña de cinco años pudiera ser trasladada a un hospital para recibir los cuidados pertinentes; sin embargo, la pequeña falleció en el helicóptero donde viajaba, según mencionó el diario británico The Sun. El esquiador que la lastimó es un bombero de 40 años, que quedó en estado shock. Ahora se encuentra bajo custodia policía y podría ser acusado de homicidio culposo. De acuerdo con las autoridades, el presunto culpable estaba "extremadamente conmocionado" tras el accidente. Además, se realizará una investigación debido a que la zona donde ocurrieron los hechos era consideraba una pista "azul" o pendiente fácil por lo que no se explican que el hombre haya logrado una velocidad tan alta. Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación también se pronunció al respecto. "La niña estaba en una sola fila detrás del grupo y estaba a punto de girar a la derecha cuando fue golpeada muy violentamente por el esquiador que llegaba a gran velocidad y trató en vano de esquivarla", según mencionaron medios de comunicación. Ciclón Invernal Credit: John Moore/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La chiquilla y su familia son de origen británico; viven en Ginebra, Suiza, y tienen un segundo hogar en Les Carroz, una estación de esquí familiar en Francia, a menos de una hora de distancia del lugar de los hechos, Flaine.

