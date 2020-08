Niña de 6 años muere de coronavirus en Florida. Es la víctima más joven del estado Una niña de seis años que falleció en Florida se convirtió en la víctima más joven del coronavirus en este estado. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de seis años murió por complicaciones de salud derivadas del coronavirus. La pequeña es la víctima más joven de esta enfermedad en Florida, un estado que aún enfrenta una grave crisis de salud. El mes pasado la Florida se convirtió en el segundo estado más afectado por el COVID-19, después de California. Hasta ahora, se han reportado 600,563 de casos y 10,324 muertes en Florida, según The New York Times. La menor —que vivía en el condado de Hillsborough— murió el viernes según el Departamento de Salud de Florida. No se ha divulgado cómo la niña contrajo el virus o si padecía alguna condición médica preexistente. En Florida, más de 48,000 niños han dado positivo al COVID-19, unos 600 han sido hospitalizados y 8 han muerto, según reportes del departamento de salud. Antes de la muerte de esta niña de 6 años, otra menor de 9 años en el condado de Putnam era la víctima más joven del coronavirus en este estado. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que han visto un incremento en el número de niños contagiados. Entre marzo y julio, el número de niños contagiados ha estado "incrementando continuamente". Un nuevo reporte indica que de los 5 millones de casos de personas infectadas de coronavirus en Estados Unidos, 338,982 han sido niños. En medio de la reapertura de algunas escuelas en el país, los investigadores y oficiales de la salud siguen analizando los efectos del virus en los niños y cómo estos pueden contagiar a otros. Un reciente reporte de CDC advierte que los menores de edad pueden tener niveles más altos del virus que los adultos, y que los pacientes entre 10 y 19 años tienen una alta probabilidad de trasmitir el virus a otros en su misma casa. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

