Niña de 5 años es una de las víctimas de escalofriante caso de homicidio y suicidio en Harlem Trágico caso de homicidio y suicidio en Harlem deja tres muertos, incluyendo una niña de 5 años. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un caso de homicidio y suicidio deja a una niña de 5 años y a sus padres muertos. New York Post reporta que un padre entró a la lujosa vivienda de su exmujer, decapitando a su expareja y degollando a su hija de 5 años antes de suicidarse. El hombre se ahorcó con una soga en la habitación de la niña. Según reportes los tres fueron encontrados muertos en su vivienda en el 151 W. 121 calle. Las autoridades fueron a la casa cuando Jennifer Schlecht y su aún esposo Yonathan Tedla, quienes estaban separados, no llegaron a la corte para una audiencia de su divorcio pautada para el miércoles. Image zoom Google Maps El hermano de la mujer llamó a la policía de Nueva York esa noche, pidiendo que fueran a investigar y a las 9:20 p.m. las autoridades encontraron la evidencia del escalofriante crimen. Los investigadores sospechan que Tedla, de 46 años, mató a Schlecht, de 42, primero, degollándola con tal fuerza que la mujer fue decapitada. Se sospecha que el hombre también mató a su hija de 5 años, cortándole el cuello. Un cuchillo fue encontrado en la escena del crimen. Los oficiales contaron a New York Post que los padres estaban en medio de un conflictivo divorcio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según fuentes, la madre había obtenido una orden de restricción contra su marido en el 2016. Schlecht trabajaba en obras humanitarias alrededor del mundo, luchando por los derechos de mujeres y niños. Los vecinos se mostraron en shock, contando que habían conversado varias veces con los padres y no parecían estar pasando por una crisis matrimonial. Que en paz descansen.

