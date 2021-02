Close

Muere niña de 4 años tras carser de un balcón en un hotel de Carolina del Sur La tragedia ocurrió durante la madrugada del sábado en un hotel Embassy Suites cuando la pequeña cayó al vacío desde una terraza. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Carolina del Sur confirmaron la muerte de una niña de 4 años que cayó de un piso alto de un hotel tras deslizarse por la barandilla de una terraza interior. De acuerdo a la forense del Condado de Richland, Naida Rutherford, la pequeña Maiya Caughman sufrió heridas de gravedad la madrugada del sábado tras el incidente ocurrido en el hotel Embassy Suites, de la localidad, reportó PEOPLE. "Personalmente [estoy] investigando esta situación en colaboración con el Departamento de Policía de la Ciudad de Columbia", expresó Rutherford a través de un comunicado de prensa. Por el momento, se desconocen los detalles del incidente, pero las autoridades descartan que haya sido un asesinato, de acuerdo a la televisora local WLTX. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Google Maps Por su parte, la familia de la pequeña declinó dar declaraciones en cámara, sobre la tragedia que conmovió y sorprendió a la comunidad, según la estación. "Yo estuve ahí la otra noche, y mi sobrinito estuvo ahí, así que es todo un shock", comentó a la televisora Janeshia Furtick, residente de la localidad. "Te parte el corazón cuando escuchas algo así como lo que pasó". Hasta el cierre de edición, la gerencia del hotel no había emitido ninguna declaración sobre la tragedia. Las autoridades piden la ayuda del público para obtener más detalles sobre lo sucedido. Cualquiera con información, favor de comunicarse al (803) 576-1799.

