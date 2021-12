Muere asfixiada niña de 10 años al intentar el Blackout Challenge de las redes sociales Nyla Anderson fue encontrada inconsciente en su casa luego de intentar el peligroso desafío de las redes sociales, dijo su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Balckout Challenge Balckout Challenge | Credit: GoFundMe Una niña de 10 años de Pensilvania murió después de intentar el "Blackout Challenge" un desafío peligroso que ha circulado recientemente en las redes sociales. Nyla Anderson fue encontrada inconsciente en su casa el 12 de diciembre después de supuestamente intentar el desafío, que insta a los participantes a contener la respiración hasta que se desmayan por falta de oxígeno, según WPVI. La joven fue llevada al Hospital de Niños Nemours pero no sobrevivió. "Estoy tan dolida", dijo su madre, Tawainna Anderson, a la estación de noticias. "Este es un dolor que no desaparece. Está en la parte superior de mi garganta. Estoy herida". El "Desafío de apagón", a veces denominado "Desafío de asfixia" o "Desafío de desvanecimiento", es anterior a la mayoría de los sitios de redes sociales de hoy en día y se remonta al menos hasta 2008, cuando 82 jóvenes murieron como resultado del juego, según los Centros para el Control de Enfermedades. Este año, al menos otros tres niños, Joshua Haileyesus, de 12 años, y Robert Craig, de 10, y LaTerius Smith Jr., de 9, según los informes, murieron después de intentar el desafío. "No pensarías que niños de 10 años intentarían esto", dijo Anderson a WPVI. "Lo están intentando porque son niños y no saben nada mejor". Se estableció un GoFundMe para pagar el funeral de Nyla y hasta el miércoles por la noche recaudó casi $1,000. Anderson no mencionó públicamente a la popular plataforma de redes sociales, TikTok, como el lugar donde Nyla se encontró el desafío, pero cuando PEOPLE se comunicó con ellos, la compañía dijo que estaban "atentos" a cualquier contenido inseguro que pudieran ver los usuarios. "Este 'desafío' perturbador, del que la gente parece aprender de fuentes distintas a TikTok, es anterior a nuestra plataforma y nunca ha sido una tendencia de TikTok", dijo un portavoz. "Permanecemos atentos a nuestro compromiso con la seguridad del usuario y eliminaríamos inmediatamente el contenido relacionado si lo encontramos". "Nuestro más sentido pésame con la familia por su trágica pérdida", continuaron. Anderson espera que, al compartir la historia de su hija, pueda inspirar a otros padres a observar más de cerca las actividades de sus hijos en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Asegúrese de revisar los teléfonos de sus hijos", dijo Anderson a WPVI. "Nunca se sabe lo que puede encontrar en sus teléfonos". "Ella era una mariposa", agregó refiriéndose a Nyla. "Era todo. Era una niña feliz".

