Muere niña de 6 años atropellada. El presunto culpable se da a la fuga "Murió en mis brazos", dijo el padre de Batoul Al-Fadawi, de 6 años, muerta en un accidente de atropello y fuga en Dearborn, Michigan, y para quien se ha creado una una página de GoFundMe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Batoul AlFadawi CREDIT GOFUNDME Batoul AlFadawi CREDIT GOFUNDME | Credit: Batoul AlFadawi CREDIT GOFUNDME Batoul Al-Fadawi, de 6 años, muerió en un accidente de atropello y fuga en Dearborn, Michigan. El presunto atropello y fuga ocurrió el 7 de noviembre aproximadamente a las 2:50 p.m. "La policía de Dearborn respondió al 7600 de Bingham con el informe de un peatón que había sido atropellado por un vehículo", se lee en el comunicado. "Al llegar, los oficiales identificaron a una niña de 6 años que tenía heridas graves y determinaron que el vehículo involucrado no se detuvo". Batoul fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños de Detroit, donde sucumbió a sus heridas, según se explica en el comunicado. El padre de Batoul, Haidar Al-Fadawi, le dijo a WDIV-TV que abrazó a su hija en sus últimos momentos. "Los médicos simplemente se me acercaron y me dijeron: 'Su hija se está muriendo. Solo dígale adiós'", dijo, y agregó que el automóvil que golpeó a su hija iba a exceso de velocidad. "En los siguientes dos minutos murió en mis brazos". Una "investigación inicial identificó el vehículo involucrado como un Chevrolet Equinox plateado o blanco", continúa el comunicado de la policía. Investigadores han detenido a una persona de interés por el supuesto atropello y fuga de la niña, ha confirmado PEOPLE. Con su abogado a su lado, Jyon Collins, de 18 años, se entregó a la policía de Dearborn. Collins aun no ha sido acusado de ningún delito, según un comunicado de la policía. "Con el sujeto bajo custodia, es importante señalar que esta investigación está activa y en curso", dijo el jefe de policía de Dearborn, Ronald Haddad. "Se le mantendrá actualizado cuando sea apropiado". Una campaña de GoFundMe para la familia de Batoul describió que la niña tenía un alma "hermosa". "Su entusiasmo por estar con la familia, jugar y aprender fue excepcional", continúa. "Siempre tenía una sonrisa en su rostro y su voz era igualmente entusiasta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Batoul le sobreviven sus padres, seis hermanas y un hermano.

