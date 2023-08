Muere de manera repentina la nadadora olímpica Helen Smart, de 42 años La atleta compitió en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 bajo su nombre de soltera, Helen Don-Duncan. Aquí lo que se sabe hasta el momento sobre su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Helen Smart aka Helen Don-Duncan Credit: Mike Egerton/EMPICS via Getty Images Helen Smart, una nadadora olímpica y madre de dos hijos, ha fallecido de manera repentina a los 43 años. La atleta compitió para el equipo de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 bajo su nombre de soltera, Helen Don-Duncan. "Es con profunda tristeza y dolor que tenemos que anunciar la muerte repentina de nuestra querida profesora Miss Helen Smart", anunciaron por medio de redes sociales directivos de la escuela Worsley Mesnes Primary School, ubicada al noroeste de Manchester, Reino Unido, y donde ella se desempeñaba actualmente como directora. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, pero según DailyMail.com Smart fue hallada sin vida por su hija Heidi, de cuatro años, quien de inmediato llamó a su padre diciendo: 'Papi, papi, no puedo despertar a mamá". Dicha fuente cita a la familia explicando que la exatleta había pasado la tarde del viernes pasado remando en un lago, horas antes de su fallecimiento. La familia se encontraba en una cabaña próxima al lago Coniston para llevar a cabo una celebración familiar. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Con solo 19 años fue campeona de nado de espalda y participó en las olimpiadas concursando en las competencias de 50 y 200 metros. En paz descanse.

