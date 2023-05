Muere músico británico Andy Rourke de The Smiths Andy Rouke murió a los 59 años el pasado 19 de mayo de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de mayo de 2023, se dio a conocer que Andy Rourke falleció a los 59 años. El bajista de The Smiths estuvo luchando por varios años contra la cáncer pancreático, según dio a conocer su el guitarrista Johnny Marr, compañero del músico en dicha agrupación, quien anunció el deceso. "Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer pancreático", indicó Marr en su cuenta de Twitter. "Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico sumamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento". Además, en su cuenta de Instagram, Marr no dudó en recordar la amistad que tuvieron. "Mantuvimos nuestra amistad a lo largo de los años, sin importar dónde estuviéramos o lo que sucediera, y es una cuestión de orgullo personal y de tristeza que la última vez que Andy tocó en el escenario fue conmigo y mi banda en el Maddison Square Garden en septiembre de 2022", escribió. "Bien hecho Andy. Te extrañaremos hermano". Andy Rourke Credit: Andy Rourke Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rourke nació en Mánchester, Inglaterra el 17 de enero de 1964. Fue uno de los fundadores de la banda de rock The Smiths. También formó parte de Freebass y Dark; además, tocó el bajo para artistas como Sinead O'Connor, Ian Brown y Morrisey. Llevó a cabo algunos conciertos para campaña contra el cáncer con bandas como The Fratellis, The Enemy, Badly Drawn Boy, The View, Athlete y The Farm. El músico también formó una compañía de producción con su mánager Nova Rehman llamada Great Northern Productions. Estuvo casado con Francesca a quien Marr la llamó el "alma gemela" Andy Rourke.

