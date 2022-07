Después de tres meses en coma, muere mujer de 34 años que se sometió a triple cirugía estética Entró en quirófano para operarse los pechos, hacerse una lipo y transferir grasa a los glúteos, a los tres días de la intervención sufrió una grave infección que concluyó de la peor forma posible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales del mes de abril, Silvia Idalia viajaba de Palma de Mallorca a Madrid para someterse a una triple operación de estética. Una reducción de senos, una liposucción y traspaso de grasa a glúteos. A sus 34 años y en perfecto estado de salud, nada hacía presagiar el triste final. Apenas unos días después de someterse a dichas cirugías, su cuerpo sufrió una fuerte infección que la llevó a urgencias y de ahí al coma inducido. Sus órganos estaban tan afectados que su estado de salud alcanzó un estado muy crítico, tanto que los médicos informaron a la familia y a su pareja de lo difícil que sería que Silvia se recuperara de este impacto tan grande en sus tejidos. La joven no ha podido resistir y finalmente fallecía tres meses después de su ingreso en quirófano. Sus allegados ya han puesto el caso en manos de la justicia donde han denunciado a la clínica y al doctor encargado de la operación por negligencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de lo sucedido, el lugar donde se operó y el doctor José Manuel Arévalo, cirujano que llevó a cabo la intervención, están en el punto de mira al surgir nuevos casos de mujeres que denunciaron ser víctimas del mal proceder de la clínica y este doctor. Quirófano de operaciones Quirófano de operaciones | Credit: Getty Images A la mala praxis en la operación y errores del proceso hay que sumarle el desentendimiento y abandono de la paciente después de la operación, lo que aceleró las complicaciones y el desenlace final.

