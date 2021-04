Muere una mujer y otras pacientes son hospitalizadas tras someterse a cirugías plásticas con doctor en Tijuana Una mujer murió y otras dos pacientes fueron hospitalizadas tras someterse a cirugías plásticas con el doctor Jesús Manuel Báez López en una clínica en Tijuana. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tres mujeres que se sometieron a cirugías plásticas con el mismo doctor el 29 de enero del 2021 en Tijuana sufrieron crisis de salud. Una de las pacientes murió y las otras dos fueron hospitalizadas. Los tres procedimientos estéticos fueron realizados en la clínica Art Siluette Aesthetic Surgery en México. Las tres mujeres se sometieron al bisturí del cirujano Jesús Manuel Báez López, reportó el diario The San Diego Union-Tribune. Keuana Weaver, una madre de 38 años, que vivía en Long Beach, California, murió en la mesa de operaciones. Su madre Renee Weaver, le contó al periódico que su hija le había confesado que se haría unos retoques estéticos, pero ella pensó que lo haría en Florida. La madre se enteró que Keuana había viajado a México después de que otro familiar la llamara para darle la triste noticia de la muerte de su hija. "Tengo el corazón roto. Quiero saber qué pasó", dijo Renee, de 58 años, a The San Diego Union-Tribue. "Keuana era una mujer muy independiente. Era buena, amorosa, y muy inteligente". La madre lamenta que su hija "era tan bella, por dentro y por fuera, pero ella no podía verlo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Keuana Weaver Credit: Facebook Un documento que le entregaron a la madre detalla que Keuana murió de una "encefalopatía hipóxica isquémica", un daño cerebral causado por falta de oxígeno. Una amiga de Keuana que es enfermera, Kanisha Davis, le contó al periódico que ella y Keuana habían pautado para el mismo día cirugías de liposucción y abdominoplastia con el mismo doctor en Tijuana. Davis se asustó al ver que no estaban conectadas a monitores para supervisar sus signos vitales durante los procedimientos. "Yo siendo enfermera sabía que algo no estaba bien", recuerda. Tras enterarse de que su amiga Keuana había muerto, Davis regresó a su hogar en California y empezó a tener sangrado interno y a vomitar sin parar. Fue a la sala de emergencias y terminó hospitalizada por dos semanas con un diagnóstico de hemorragia interna. "Si no llego a ir al hospital cuando fui, me hubiera muerto", dijo Davis. "¿Sabíamos que estábamos tomando un riesgo estando en México? Sí, ¿pero pensamos alguna vez que estamos en riesgo de morir? No". Ni el doctor ni la clínica respondieron a las preguntas de The San Diego Union-Tribune ni de PEOPLE. Autoridades en Baja California están investigando la muerte de Keuana. Una tercera paciente que no conocía a Davis o a Keuana, también se sometió a una cirugía en la misma clínica el 29 de enero. Esmeralda Iniguez le dijo a The San Diego Union-Tribune que fue hospitalizada en California cuando le fallaron los riñones. "Literalmente estaba a solo horas de la muerte", dijo Iniguez, quien tenía una infección séptica después de la cirugía plástica.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Muere una mujer y otras pacientes son hospitalizadas tras someterse a cirugías plásticas con doctor en Tijuana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.