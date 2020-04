Un exnovio acusado de asesinar a su ex luego de que le devolvieran el anillo La mujer de 64 años murió presuntamente a manos de su exnovio luego de que decidiera romper el compromiso y devolverle el anillo By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer de 64 años murió apuñalada a manos de su exprometido en Nueva York luego de que la víctima aparentemente le devolviera el anillo de compromiso. La víctima identificada como Gabrielle Gottlieb había discutido con su novio y acudió en busca de ayuda a una tienda de licores en la tercera avenida de Manhattan, donde fue apuñalada por John L. Foster, según informó una fuente policial a People. Gottlieb fue trasladada en ambulancia al hospital más cercano, donde murió a causa de las heridas. Image zoom Facebook/Gabrielle Gottlieb La misma fuente confirmó a People que Gottlieb había devuelto el anillo a Foster esa misma noche tras producirse una discusión entre la pareja. "Pagarás por esto", asegura el diario The New York Daily News que dijo Foster antes de abalanzarse sobre su exnovia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La policía respondió a una llamada al 911 de una persona agredida con un cuchillo dentro de una licorería ubicada en 333 3rd Avenue y al llegar, los oficiales descubrieron a una mujer de 64 años con una puñalada en el pecho", cita el comunicado de la policía de Nueva York. Image zoom Getty Images Según el Daily News, tras presuntamente cometer el asesinato Foster huyó a una azotea de un edificio, donde amenazó con lanzarse al vacío mientras la policía negociaba su entrega hasta altas horas de la madrugada. Alrededor de las 3:00 de la mañana, el sospechoso se entregó y fue arrestado. Advertisement

