Muere una mujer en el Reino Unido tras ser atacada por sus perros; "se volvieron locos con el calor extremo" Joanne Robinson, de 43 años, falleció a consecuencia de las mordeduras de los canes raza American Bully XL; "Eran buenos perros, de pronto como que enloquecieron", contó su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joanne Robinson Joanne Robinson | Credit: Facebook Joanne Robinson, una mujer de 43 años residente en el Reino Unido, falleció tras ser salvajemente atacada por sus perros American Bully XL que según su madre "se volvieron locos con el calor extremo" que se vive actualmente en Europa. Los hechos se remontan al viernes pasado en la aldea West Melton, perteneciente a la localidad de South Yorkshire, cuando Rocco, uno de los dos musculosos perros de la víctima, la atacaron agarrándola por la garganta. James Stead, pareja de muchos años de la mujer, intentó salvarla pero en eso Lola, la otra mascota de la pareja y también de raza American Bully XL, se alteró y empezó a atacarlos a ambos. Los vecinos contaron que hacia las 10:00 p.m., hora local, se escucharon gritos desesperados pidiendo ayuda, según indica Newsweek citando fuentes locales. La mujer falleció a consecuencia de sus heridas, mientras que su pareja permanecía ingresado en un hospital de la zona con heridas en rostro y cuerpo y necesitando injertos de piel. "Eran perros buenos; no eran peligrosos...no sé por qué de pronto enloquecieron", exclamó Dotty Robinson, madre de la víctima, en declaraciones reproducidas por los diarios locales The Sun y Daily Mirror. "Lo único que se me ocurre pensar es que se volvieron locos con el calor extremo. Eso los habría disparado. Hay un dicho que dice perros locos bajo el calor del sol". La semana pasada el servicio meteorológico de Inglaterra emitió la primera alerta de calor extremos en la historia del país, alertando por las temperaturas que en algunas localidades superarían los 104 grados Fahrenheit. Fotos de la casa donde ocurrió el sangriento incidente y donde vecinos y amistades han depositado flores en honor a Joanne Robinson: Joanne Robinson Joanne Robinson | Credit: Facebook Según dichas fuentes las mascotas tenían dos años de edad. El macho, Rocco, era "más grande que un león", según exclamó la madre de la víctima, quien trabajaba con personas discapacitadas y quien deja dos hijos: Elle, de 24 años, y Dillon Robinson, de 19. "Por siempre en nuestros corazones, ¡te amamos!", escribió en un post de Facebook Dillon Robinson, hijo de la víctima: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre la impactante noticia, Robinson exclamó por redes: "Mi vida ha cambiado completamente pero sé que con la ayuda de mis amigos y familia saldremos adelante. ¡Mantendremos viva su memoria y nos aseguraremos que todo el mundo sepa quién era Joanne Robinson!" Según reportes la policía local sometió a ambos canes a eutanasia tras lo ocurrido.

