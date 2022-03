Muere mujer en cirugía estética en México Con el fin de verse mejor, una mujer acudió a una clínica en México para realizarse unos arreglos que le costaron la muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de realizarle un tratamiento estético para mejorar su aspecto, el pasado 24 de marzo de 2022, una mujer que ahora es conocida como Magaly "N" se presentó en una clínica de Chiapas, México, para practicarse una liposucción; sin embargo, falleció sólo unos minutos después de iniciado el procedimiento. De acuerdo con los medios de comunicación locales, las primeras investigaciones indican que la ahora cocida, quien tenía 40 años, encontró una oferta por internet; en la cual, por 796 dólares, aproximadamente, se realizaba la liposucción en brazo, papada, abdomen, piernas y glúteos; mientras que una liposucción de abdomen por 2312, aproximadamente, y 2070, aproximadamente, por lipomarcaje. De momento, se desconoce cuál fue el proceso al que se sometió, pero se asegura que le ofrecieron un descuento adicional del 15% que hizo más atractiva la oferta. Ante este suceso, la Fiscalía Regional Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación por presunta negligencia por parte de la clínica Cedis, donde ocurrió el deceso, que se ubica en la 15 calle Poniente esquina con 2a Norte del municipio de Tapachula. El médico a cargo de dicho procedimiento fue identificado como Julio César "N", de quien aún no se define su situación jurídica; sin embargo, también está bajo el escrutinio de las autoridades. De momento, se desconoce cuánto pagó la persona fallecida por su tratamiento. Su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y determinar la causa de la muerte. Policia, mexico, ciudades mas violentas del mundo Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con los familiares de Magaly, la mujer no padecía ninguna enfermedad que podría haber puesto en riesgo su salud tras este tratamiento estético; por lo tanto, responsabilizan al lugar de su muerte.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere mujer en cirugía estética en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.