Muere mujer embarazada de 25 años en accidente de auto. Los médicos salvan a su bebé con cesárea de emergencia La policía informó que el recién nacido se encuentra en "condición estable". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Destiny Cortinas/Facebook Destiny Cortinas/Facebook | Credit: Destiny Cortinas/Facebook Una mujer embarazada de 25 años murió después de que el automóvil en el que viajaba se estrellara contra un edificio en Corpus Christi, Texas. La mujer, que fue identificada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Nueces como Destiny Cortinas, murió cuando el vehículo aceleró desde una posición de parada, se estrelló contra una puerta y entró en un edificio, dijo el Departamento de Policía de Corpus Christi a People en un comunicado. Cortinas, que estaba en el asiento del pasajero, sufrió "heridas críticas" en la colisión y fue llevada a una cirugía de emergencia antes de su muerte, según la policía. Los médicos lograron salvar a su bebé realizando una cesárea de emergencia. El bebé fue reportado en "condición estable" según el Departamento de Policía de Corpus Christi. La conductora, una mujer de 43 años, parecía estar bajo la influencia de una "sustancia desconocida" cuando llegaron los investigadores, dijo la policía. Tanto ella como un niño en el asiento trasero sufrieron lesiones graves, pero que no pusieron en peligro su vida. La conductora fue identificada por el padre del bebé como la madre de Cortinas, según KZTV, afiliada de CBS/Telemundo. También le dijo al medio que el menor en el auto era el hermano de Cortinas. Los investigadores recuperaron una muestra de sangre de la conductora y será acusada de un cargo de homicidio por intoxicación y dos cargos de lesión a un niño, según el departamento. "Las órdenes de arresto están en proceso de ser aseguradas", dijeron en un comunicado. "Se espera que el conductor sea arrestado cuando salga del hospital". Si bien la policía no especificó el lugar del accidente, el automóvil supuestamente se estrelló contra una pared en las instalaciones del Bay Area Hospital, informó KZTV. Los esfuerzos de People para llegar a los miembros de la familia de Cortinas no tuvieron éxito. "Mi sobrina tuvo a su bebé hoy, pero ahora no estará allí para ver crecer a su bebé. El bebé está en [UCIN] ahora mismo, por favor, señor, deja que el bebé esté bien", escribió en Facebook la miembro de la familia Dollie Stump Ritz en las horas. después del accidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Realmente no estoy bien", agregó su amiga Stephanie Marie. "Mi corazón está muy pesado hoy. Descansa en el paraíso, Destiny Cortinas, te amamos, niña tan joven y un bebé que todos estábamos esperando felizmente".

