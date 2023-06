Muere la mujer ecuatoriana que se despertó en el ataúd en medio de su funeral Bella Montoya, la mujer de 76 años que golpeó su féretro para que la sacaran, ha fallecido en Cuidados Intensivos una semana después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anciana despierta en su funeral Anciana revive en su propio velatorio | Credit: Twitter/Alerta Mundial Hace 7 días, Bella Montoya era despedida por sus seres queridos en su funeral en Ecuador. Pero cuando eso pasaba, se empezaron a escuchar golpes que venía desde dentro del ataúd. Era ella, no estaba muerta. De inmediato, su hijo Gilberto Barbera Montoya, y otras personas, la asistieron y llamaron a los servicios médicos para que fuera atendida. La mujer llegó al hospital con un cuadro de gravedad importante, lo que hizo que tuviera que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos. Si sobrevivía a este episodio, hubiera sido casi un milagro, pues Bella estaba muy delicada de salud, a lo que no ayudó que, tras ser declarada muerta, pasara varias horas encerrada en el féretro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, se ha confirmado el fallecimiento de la mujer. Las autoridades ecuatorianas han expresado en un comunicado que Bella moría de un derrame después de una semana en la UCI. Aseguran que estuvo bajo "constante vigilancia" durante todo este tiempo, pero su estado delicado ha impedido su mejoría. Ahora sí, una vez confirmada su muerte, los restos de la que fuera enfermera, han regresado al mismo velatorio donde despertó. Su hijo ha informado a la agencia Associated Press, que será enterrada en un cementerio público.

