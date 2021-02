Close

Joven mamá de Arizona pierde la vida tras colgarse de la camioneta donde robaban a su bebé La policía sigue buscando al autor de los hechos. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una historia desgarradora: el amor de una madre por su bebé, le hizo perder la vida para defenderlo de su agresor. Brittany Martie, con tan solo treinta años, pereció por las heridas causadas al caer de la camioneta a la que se aferró con fuerza cuando trataban de secuestrar a su hijo de diez meses. Según los reportes de la policía de Peoria en Arizona, Eric Maes, papá del niño aunque no poseyera su custodia, subió al auto y arrancó con el bebé adentro. Brittany se aferró a su minivan, pero cuando el automóvil aceleró, ella salió despedida y sufrió graves lesiones que terminaron costándole la muerte. Cuando la policía acudió, debido a un reporte de violencia doméstica, la encontró malherida y falleció poco después en el hospital. Image zoom Credit: IG Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se publicó un amber alert con los detalles del auto de esta mamá-coraje para encontrar al bebé desaparecido. El vehículo fue hallado a tan solo cuatro millas. Después, tras un aviso a la policía de que se había encontrado a un niño abandonado, apareció el bebé a once millas de donde fue secuestrado y en estado de buena salud. El autor de los hechos, Eric Maes, continúa desaparecido y las autoridades están investigando el siniestro como un caso de secuestro y homicidio. Una descripción define a Maes como un "hombre caucasiano, de una altura aproximada de 5'11, 140 libras, pelo corto castaño y ojos café". Si tienes cualquier información acerca de este caso, puedes contactar al detective David Ayres de la Policía de Peoria en su Police Tip Line: 623-773-7045

