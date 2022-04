Muere mujer al atragantarse con una zanahoria; era esposa de un famoso médico forense español Conoce la historia de una mujer que solo quería pasar un buen momento y terminó en tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que parecían unas apacibles y habituales vacaciones en Marbella, España, resultaron fatales para una mujer, quien tras realizar una comida en un restaurante, se atragantó con una zanahoria; lo cual, le causó asfixia; los hechos ocurrieron hace diez días, pero es este 22 de abril que se dio a conocer oficialmente, debido a que el esposo de la señora es José Cabrera, un connotado y famoso médico forense que participa en el programa de televisión Cuarto Milenio, intentó reanimarla, pero no tuvo éxito. "Ha sido tan inesperado que no puedo decir nada", mencionó Cabrera al medio español Vanitatis. "La vida sigue". De acuerdo con testimonios de las personas presentes en el local, intentaron ayudarla, pero nadie fue capaz de sacar el vegetal. La mujer entró en paro y falleció tras varios minutos, intentaron reanimarla también sin éxito. Murió por "atoramiento en la glotis", según reportaron los medios de comunicación locales. Ir de vacaciones a Marbella fue una costumbre que la pareja llevó a cabo por dos décadas. El también psiquiatra no ha querido dar mayores detalles sobre el deceso. Sin embargo, ha recibido el apoyo de los colaboradores en dicha emisión. Police car Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ayer le dije al doctor Cabrera que nosotros también somos su familia. Y así es. Un abrazo y mucha fuerza Doc.", mencionó Íker Jiménez en su cuenta de Twitter. "Yo sabía de la desgracia vivida por la familia del doctor Cabrera hace diez días. He sido discreto como me pidió y cómo hace siempre un amigo. Muy duro. Hoy se ha hecho público. Le transmito vuestros abrazos y deseos de fuerza y ánimo. Le vienen muy bien en este momento". Los medios de comunicación y el médico han mantenido en el anonimato el nombre de la mujer, sin embargo, se sabe que, además, de José Cabrera, le sobrevive una hija.

