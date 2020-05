COVID-19: Muere Moisés Escamilla "El Gordo" May, líder de los Zetas El temible narco, de 45 años, estaba recluido en el Penal Puente Grande de Jalisco, México: se la acusaba de la decapitación de 12 personas. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia de COVID-19 ha cobrado la vida de Moisés Escamilla "El Gordo" May, un temible narco que llevaba años purgando una condena en el penal de Puente Grande de Jalisco y que se consideraba uno de los líderes máximos del temible cártel de Los Zetas en México. Según la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) May, de 45 años comenzó a sentirse mal el pasad0 6 de mayo. Al día siguiente fue ingresado en el pabellón médico del CEFERESO (Centro de Readaptación Social, por sus siglas en castellano). Su deceso se produjo este 8 de mayo, según informa la revista Proceso. La noticia de su fallecimiento fue confirmada hasta este domingo 10 de mayo. El Gordo May fue detenido en 2008 y purgaba una condena de 37 años. Tristemente saltó a la fama por un macabro suceso ocurrido en Cancún, Quintana Roo, México, donde 12 personas fueron decapitadas. Image zoom Hector Guerrero/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fallecido criminal lideraba una célula de Los Zetas denominada "La Vieja Escuela" y se les acusaba de inundar al puerto de Cancún con cocaína traída de contrabando desde Centroamérica y que acababa irremediablemente en manos de turistas de la zona. El Gordo May también era señalado como el principal responsable de manejar una red de informantes infiltrados en la policía mexicana que ayudó a consolidar el poder de Los Zetas en al complicado paisaje del narco en México. Según la BBC al momento de su arresto May fue capturado junto con ocho de sus lugartenientes. Se le consideraba como un reo de alta peligrosidad El penal de Puente Grande, ubicado en la población de Tonalá, se ha convertido en foco de infección del coronavirus, con al menos 72 casos confirmados de COVID-19 hasta el cierre de esta edición.

Close Share options

Close View image COVID-19: Muere Moisés Escamilla "El Gordo" May, líder de los Zetas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.