Muere la supermodelo Tatjana Patitz a los 56 años En sus 40 años de carrera, la icónica estrella brilló en las pasarelas de todo el mundo y una de sus más memorables participaciones fue el sensual video musical que protagonizó junto a Cindy Crawford, Christy Turlington y Linda Evangelista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tatjana Patitz, reconocida supermodelo que apareció en un sin número de portadas de revistas de moda en los años 80's, falleció a los 56 años. La noticia fue dada a conocer a través del portal de la revista Vogue, una de las publicaciones clave en la exitosa carrera de la alemana. Su agente confirmó que murió de cáncer de mama, informó el Daily Mail. "Nunca vendí mi alma", dijo Patitz en una entrevista en el 2020, rememora el artículo de la publicación en el que es señalada como "la más tranquila y quizá la más intensa de las supermodelos originales". Tatjana Patitz Tatjana Patitz Left: Credit: Wade Watson/Penske Media via Getty Images Right: Credit: Photo by Gerald Matzka/Getty Images Además de su participación en desfiles, la modelo también resaltó por su trabajo en el video musical de "Freedom! 90", tema interpretado por el desaparecido cantante George Michael. En la grabación, Patitz aparece junto a sus amigas y colegas Cindy Crawford, Christy Turlington y Linda Evangelista. Patitz, quien fue criada en Suecia por su madre y su padre, inició su carrera como modelo a los 17 años cuando quedó en tercer lugar en un concurso en Estocolmo en 1983. El premio fue un viaje a París con un contrato de modelaje por tiempo limitado y el resto es historia. Una vez que su profesión comenzó a despegar, echó raíces en California y también apareció varias veces en las páginas de Vogue estadounidense y Reino Unido. También modeló para marcas como, entre otras, Chanel y Donna Karan. Su último desfile fue en la Semana de la Moda de Milán en 2019 con la marca Etro. "Tatjana siempre fue el símbolo europeo de la elegancia, como Romy Schneider conoce a Monica Vitti", escribió Anna Wintour, directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, en memoria de la estrella de la portada. "Era mucho menos visible que sus compañeras, más misteriosa, más adulta, más inalcanzable, y eso tenía su propio atractivo". En la última publicación en su cuenta de Instagram en agosto, la fallecida estrella publicó una fotografía de sus dos perritos Gatsby y Matilda en conmemoración del día nacional de los perros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

