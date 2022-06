Muere reina de belleza brasileña de 27 años tras someterse a cirugía Gleycy Correia, una reina de belleza brasileña, murió a los 27 años tras someterse a esta cirugía. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina de belleza brasileña Gleycy Correia murió a sus 27 años. La joven sufrió un derrame cerebral y un ataque cardíaco tras someterse a una cirugía de rutina para quitarse las amígdalas, reporta The New York Post. La carismática Correia — quien fue coronada como Miss United Continents Brazil en el 2018 — murió el lunes en un hospital en Brasil. La joven ingresó en el hospital a finales de marzo. "Tuvo una cirugía para quitarse las amígdalas y después de cinco días en casa, sufrió una hemorragia", el sacerdote de la familia de Correia, Lidiane Alves Oliveira, dijo al diario the Mirror. "Ella fue [al hospital] Unimed y tuvo un paro cardíaco el 4 de abril". La tragedia fue un golpe inesperado para la familia. "Desde entonces ella estaba en coma, sin actividad neurológica, y hoy falleció", lamentó el sacerdote. Gleycy Correia - Miss Brazil 2018 Credit: Instagram/@gleycycorreia La trágica muerte de la modelo brasileña ha impactado a muchos. El médico forense realizará una autopsia. Otro líder religioso amigo de la familia, el pastor Jak Abreu, expresó su dolor en las redes sociales. Abreu reveló que los padres de la reina de belleza creen que hubo negligencia médica en su caso. "Dios escogió este día para llevarse a nuestra princesa", expresó el pastor. "Sabemos que la vamos a extrañar mucho pero ahora estará iluminando el cielo con su sonrisa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gleycy Correia Credit: Instagram/@gleycycorreia En sus redes sociales, la joven hablaba de sus orígenes humildes y agradecía que pudo cumplir sus sueños, reporta el diario The Sun. "Yo realmente no nací en cuna de hora, vengo de una familia muy humilde pero estoy tan orgullosa de eso", expresó Correia, quien también trabajaba como manicurista y cosmetóloga. Que en paz descanse.

