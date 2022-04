Muere Michelle Suárez, primera senadora transgénero de Uruguay Michelle Suárez se convirtió en una luchadora incansable por el derecho de la comunidad LGBTIQ y fue pionera como mujer trans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes 22 de abril de 2022, murió Michelle Suárez Bértora a los 38 años en su natal Uruguay. Según mencionan los medios de comunicación locales, la primera senadora transexual estuvo hospitalizada y finalmente falleció a causa de un problema cardíaco. La noticia de su deceso fue confirmada por Sergio Miranda, director de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Suárez también se convirtió en la primera mujer trans que obtuvo un título universitario en este país, al graduarse como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 2010. A la par de su desempeño en leyes, se convirtió en activista social y se unió al colectivo Ovejas Negras para luchar por los derechos de la comunidad LGBTIQ. Gracias a sus conocimientos en Derecho y su trabajo en dicha institución, la también conferencista fue una de las impulsoras y redactoras del proyecto de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en Uruguay en abril de 2013, bajo el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015). Además, se unió a las filas del Partido Comunista que la llevo a ocupar un escaño en el Senado, el 9 de octubre de 2017, desde donde luchó por reivindicar la importancia de que más la comunidad LGBTIQ lograrán puestos vinculados a la toma de decisiones. Michelle Suárez Credit: Colectivo Ovejas Negras Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, se convirtió en un estandarte de los derechos de la comunidad, también estuvo envuelta en una fuerte controversia, tras ser acusada, a solo dos meses de ocupar el cargo político, de haber falsificado una firma durante un litigio judicial. Por ello, fue condenada y otros dos bajo libertad vigilada por delitos de falsificación de documentos, estafa y falso testimonio. Además, fue inhabilitada para el ejercicio del derecho y se alejó definitivamente de la política. "A quien siento que defraudé más que a todo el mundo, es a personas que ya no están, a mis padres. Esa tarea de reconciliación es una tarea larga que se hace en conjunción con tu alma. Lleva tiempo y atravesar momentos muy dolorosos", mencionó Michelle Suárez en una entrevista que ofreció en aquel momento.

