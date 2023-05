Muere la velocista olímpica Tori Bowie a los 32 años: fue medalla de oro en Río de Janeiro Kimberly Holland, agente de la deportista originaria de Mississippi, dijo que la joven fue hallada en su casa de la Florida. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tori Bowie, una destacada velocista olímpica que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ríoa de Janiero, ha fallecido a los 32 años. La tres veces medallista olímpica originaria de Mississippi, fue hallada en su vivienda de Florida, según confirmó este miércoles a CNN Kimberly Holland, agente de la atleta. "Estamos devastados al compartirles las noticias sumamente tristes de que Tori Bowie ha fallecido", exclamaron sus representantes por medio de un tuit. "Hemos perdido a una clienta, a una querida amiga, una hija y una hermana. Tori era una campeona, ¡un rayo de luz que brillaba muy fuerte! Estamos realmente destrozados y nuestras plegarias están con sus familiares y amigos". Bowie ayudó al equipo de los Estados Unidos a llevarse tres medallas durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016, obteniendo oro en el relevo 4x100 metros; plata en la carrera de 100 metros y bronce en los 200 metros. Durante el campeonato del mundo de 2017, ganó el oro tanto en los 100 metros como en los 4x100 metros. La organización atlética USA Track and Field compartió esta mañana este mensaje en sus redes lamentando la partida de Tori Bowie: De acuerdo con The Associate Press Bowie se crió con su abuela en el poblado de Sandhill, en Mississippi, después de haber sido depositada en un hogar de acogida. Tori Bowie Credit: Quinn Rooney/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inicialmente la jovencita aspiraba a practicar el baloncesto pero después de ser persuadida de competir en pista labró una brillante carrera estudiantil imponiéndose en los 100 y 200 metros, así como en pruebas de salto. Bowie estudió en la Universidad de Southern Mississippi. En 2016, tras su triunfo en los olímpicos, su estado natal nombró el 25 de noviembre como el "Día de Tori Bowie". Las causas de su muerte aún no han sido reveladas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la velocista olímpica Tori Bowie a los 32 años: fue medalla de oro en Río de Janeiro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.