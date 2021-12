Muere mamá tratando de defender a su hijo de 4 años del ataque de un pitbull de la familia Heather Pingel, de Wisconsin, murió ocho días después del incidente que ocurrió a principios de diciembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir GoFundMe GoFundMe | Credit: GoFundMe Los familiares de Heather Pingel la aclaman como una heroína luego de que la madre de dos muriera protegiendo a su hijo de un feroz ataque de perro, confirma PEOPLE. Según un informe sobre el incidente, Pingel, de 35 años, perdió ambos brazos en el ataque del 8 de diciembre, que tuvo lugar dentro de la casa que compartía con su novio y sus hijos, en Wisconsin. Pingel llamó a su novio después de que uno de sus hijos se cayera por unas escaleras, indica el informe. Cuando el novio llegó a la casa encontró a Pingel luchando contra el perro. El informe afirma que el perro mordió al niño herido y, mientras Pingel alejaba al perro de su hijo, se volvió hacia ella. El novio de Pingel agarró su arma y mató a tiros al perro, un pitbull que había sido abusado por un dueño anterior. Pingel fue trasladada de urgencia a un hospital en Wausau, donde murió ocho días después. Se ha iniciado una campaña de GoFundMe de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos y el funeral de Pingel. "Un perro atacó a su hijo y ella hizo lo que cualquier madre haría y se sacrificó para salvarlo", escribe Shannon Pingel, la hermana de Heather, sobre el "inimaginable" ataque. "[El niño] está bien, muchos puntos, pero nada demasiado serio. Mi hermana [en cambio] no tuvo tanta suerte; perdió la vida salvando a su hijo". La página señala que el novio de Pingel perdió su trabajo un día antes del ataque. Shannon Pingel ha dicho que su hermana amaba ser mamá y vivía para sus hijos. "Voy a extrañar lo maravillosa que fue como madre", dijo Shannon. "Hizo cualquier cosa y todo por sus dos hijos. Amaba su trabajo y sus hijos la adoran. Voy a extrañar llamarla y preguntarle cuándo estaría aquí… porque siempre llegaba tarde. Voy a extrañar todo sobre ella ". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La prima de Pingel, Jennifer Person, también dijo: "Era simplemente una persona maravillosa. Tan amable y cariñosa. Siempre estaba ahí para ayudar a la gente cuando podía. Sus hijos lo eran todo para ella. Los amaba con tanta fiereza, como demostró al dar su vida para que su hijo sobreviviera".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere mamá tratando de defender a su hijo de 4 años del ataque de un pitbull de la familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.