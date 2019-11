Muere la madre de niños influencers de YouTube que fue acusada de abuso y tortura Machelle Hobson, la madre de los niños estrella del canal de YouTube "Fantastic Adventures", quien fue acusada de tortura, secuestro y maltratarlo, ha fallecido. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Machelle Hobson, la madre de los niños influencers del canal de YouTube Fantastic Adventures, quien fuera acusada de torturarlos y maltratarlos, ha fallecido. Así lo confirmó este martes Ricardo Alvarado, portavoz de la policía de Maricopa, en Arizona. Hobson llevaba dicho canal de Youtube con sus siete hijos adoptados y gozaba de gran popularidad, llegando a sumar más de 250 millones de vistas en video con sus aventuras que llevaban títulos como “¡Escapa a la niñera!” o “Los SUELOS de lava” y donde los niños peleaban con espadas de láser, robaban galletas y hacían otras travesuras. Sin embargo detrás de su cara inocente dicho videos, que eran protagonizados por cinco de sus hijos menores de la mujer, escondían un lado macabro: según más de 30 cargos levantados en su contra, Hobson secuestró, torturó y abusó de los menores en su hogar del condado de Pinal que ha sido calificado como una “madriguera de abusos”. La mujer fue detenida a finales de marzo pasado cuando un cateo de su hogar realizado por trabajadores sociales reveló las horribles circunstancias en que la mujer mantenía a los menores. Según testimonios de los niños su madre adoptiva los mantenía sin comida ni agua por días. A una de ellas le roció espray pimienta en la vagina dejándole dolores que duraron por mucho tiempo. La mujer también los obligaba a darse baños en agua helada y los encerraba en un armario para castigarlos. Image zoom Pinal County Sheriff's Office Los videos del canal “Fantastic Adventures” eran sumamente populares, pero escondían un lado obscuro: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Logan y Ryan Hobson, hijos mayores de la mujer, también fueron detenidos. Posteriormente los tres fueron liberados, Hobson bajo una fianza de $200,000, según reveló Christy Wilcox, portavoz de la oficina del Fiscal de Distrito del condado de Pinal a CNN. La mujer mantuvo su inocencia y aseguró que la “única forma” en la que castigaba a los niños era haciéndolos que se pusieran en una esquina, darles de nalgadas o darles un tiempo fuera, según se dijo en un comunicado. Uno de sus dos hijos detenidos invocó su derecho a permanecer en silencio. Sin embargo, su hermano Logan confirmó que la mujer había encerrado a los niños y confirmó los horribles castigos y torturas que le impuso a los menores. La causa de muerte de Hobson no ha sido revelada aún. Advertisement EDIT POST

