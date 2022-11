Una madre muere en un terrible accidente tras celebrar el Quinceañero de su hija Tras disfrutar de un día repleto de felicidad, Leticia Vázquez falleció a causa de un accidente causado por un auto que se salió de una autopista en Los Ángeles y se estrelló contra una casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que suponía ser un fin de semana de felicidad se convirtió en tragedia para la familia de Leticia Vásquez. La joven madre perdió la vida luego de celebrar en grande los 15 años de su hija mayor, Delilah. De acuerdo a sus familiares, Vásquez fue una de las víctimas del accidente causado por un automóvil que perdió el control en una autopista, saltó la barrera y se estrelló contra una casa en el área del Este de Los Ángeles. El accidente ocurrió la madrugada del domingo y según testigos, el auto salió "volando" de la autopista, chocando contra una casa cercana, de acuerdo al canal local KTLA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un total de cinco personas resultaron heridas a causa del impacto y tuvieron que ser trasladas de emergencia a un hospital de la localidad. Por el momento, se desconoce si todas las víctimas viajaban en el vehículo o se encontraban dentro de la casa. Fundraiser by Samuel Arzate Los Servicios funebres de Leticia Vasquez Leticia Vásquez | Credit: GoFundMe El conductor fue cuestionado por la Patrulla de Caminos de California, pero se le dejó ir en libertad. La familia de Vásquez creó una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe para los servicios fúnebres. "Su contribución será muy agradecida en estos momentos difíciles, para darle un digno servicio", escribió su hermano Samuel Arzate. "Les pido de favor que recen por mi hermana". Los investigadores aún no revelan la causa del incidente, por lo que se desconoce si la alta velocidad, drogas o alcohol fueron un factor causante.

